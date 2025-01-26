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Mbappe Real'i sırtladı!

LaLiga'nın 21. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Diego Cocca'nın yönetimindeki Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Hat-trick yapan Kylian Mbappe LaLiga'da 15 gole ulaştı.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 10:20
Mbappe Real’i sırtladı!

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    Municipal Jose Zorrilla'da oynanan maçta konuk ekip Real Madrid adına hat-trick yapan Kylian Mbappe, 30, 57 ve 90+1'de sahne aldı. Mbappe'nin son golü penaltıdan geldi. Kylian Mbappe, LaLiga'da 15 gole ulaştı.

    Real Madrid'de Arda Güler, 73. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

    Real Valladolid'de Mario Martin, 90 dakikada kırmızı kart gördü.

    Bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükselten Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Ligin son sırasındaki Real Valladolid ise 15 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Espanyol'a konuk olurken, Real Valladolid deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

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