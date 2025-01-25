LA LİGA ŞİFRESİZ | CANLI: Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman?

La Liga 21. haftasında Real Madrid, Valladolid takımına misafir oluyor. Peki; Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? Maçın 11'leri kimler? İşte maça dair merak edilenler...
La Liga 21. haftasında Real Madrid, Valladolid takımına misafir oluyor. Peki; Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? Maçın 11'leri kimler? İşte maça dair merak edilenler...
Arda Güler maçta oynayacak mı?
Kaydedilen son maçlara göre Arda Güler'in maça yedek kadrosunda başlaması öngörülüyor.
VALLADOLİD - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
La Liga 21. haftasında oynanacak Valladolid - Real Madrid maçı 25 Ocak Cumartesi (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak.
VALLADOLİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Heyecanlı mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
VALLADOLİD MUHTEMEL 11
Hein; Perez, Ozkacar, J Sanchez, Rosa; Perez, Ndiaye, Martin; Tuhami, Andre, Amallah
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois; Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Brahim