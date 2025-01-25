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LA LİGA ŞİFRESİZ | CANLI: Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman?

La Liga 21. haftasında Real Madrid, Valladolid takımına misafir oluyor. Peki; Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? Maçın 11'leri kimler? Arda Güler Valladolid, Real Madrid maçında oynayacak mı? İşte maça dair merak edilenler.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 14:17 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 14:21
LA LİGA ŞİFRESİZ | CANLI: Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman?

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    La Liga 21. haftasında Real Madrid, Valladolid takımına misafir oluyor. Peki; Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? Maçın 11'leri kimler? İşte maça dair merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Arda Güler maçta oynayacak mı?

    Kaydedilen son maçlara göre Arda Güler'in maça yedek kadrosunda başlaması öngörülüyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    VALLADOLİD - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

    La Liga 21. haftasında oynanacak Valladolid - Real Madrid maçı 25 Ocak Cumartesi (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    VALLADOLİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Heyecanlı mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    VALLADOLİD MUHTEMEL 11

    Hein; Perez, Ozkacar, J Sanchez, Rosa; Perez, Ndiaye, Martin; Tuhami, Andre, Amallah

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    REAL MADRİD MUHTEMEL 11

    Courtois; Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Brahim

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