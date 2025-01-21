Yeni başkan ve yeni teknik direktör ile temiz bir sayfa açan Beşiktaş, bu sezonun açtığı yaraları sarmak için çalışmalarına başladı.



Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer eski kulübü Manchester United'dan Christian Eriksen ve Victor Lindelöf'ü yakın takibine aldı.

Christian Eriksen. (REUTERS)



PREMIER LİG'DE 5 MAÇA ÇIKTI



Lindelöf'ün bu sezon sadece 5 Premier Lig maçına çıktığı hatırlatılırken, oyuncunun sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesinin sona ereceği hatırlatıldı.



SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK



Ayrıca sezon sonu kontratı bitecek olan bir diğer oyuncunun Eriksen'in Kırmızı Şeytanlar'da forma şansını düşürdüğü kaydedildi. İngiliz ekibi her iki futbolcuyu da göndermeye sıcak bakıyor.