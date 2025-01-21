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Beşiktaş'a Manchester United'dan çifte transfer!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer eski kulübü Manchester United'dan Christian Eriksen ve Victor Lindelöf'ü yakın takibine aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:49 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:49
Beşiktaş’a Manchester United’dan çifte transfer!

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    Yeni başkan ve yeni teknik direktör ile temiz bir sayfa açan Beşiktaş, bu sezonun açtığı yaraları sarmak için çalışmalarına başladı.

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer eski kulübü Manchester United'dan Christian Eriksen ve Victor Lindelöf'ü yakın takibine aldı.

    Christian Eriksen. (REUTERS)Christian Eriksen. (REUTERS)

    PREMIER LİG'DE 5 MAÇA ÇIKTI

    Lindelöf'ün bu sezon sadece 5 Premier Lig maçına çıktığı hatırlatılırken, oyuncunun sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesinin sona ereceği hatırlatıldı.

    SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK

    Ayrıca sezon sonu kontratı bitecek olan bir diğer oyuncunun Eriksen'in Kırmızı Şeytanlar'da forma şansını düşürdüğü kaydedildi. İngiliz ekibi her iki futbolcuyu da göndermeye sıcak bakıyor.

    Solskjaer ilk antrenmanına çıktı!Solskjaer ilk antrenmanına çıktı!
    Solskjaer ilk antrenmanına çıktı!

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