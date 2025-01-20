Süper Lig'de geçen sezon çalıştırdığı Fenerbahçe ile 2.66 puan ortalaması yakalayıp tarihin en yüksek derecesini elde eden İsmail Kartal, takımdan ayrılmış ve yerine Jose Mourinho getirilmişti.
Süper Lig'de geçen sezon çalıştırdığı Fenerbahçe ile 2.66 puan ortalaması yakalayıp tarihin en yüksek derecesini elde eden İsmail Kartal, takımdan ayrılmış ve yerine Jose Mourinho getirilmişti.
O günden bu yana hiçbir takım çalıştırmayan deneyimli antrenör, kendisine yapılan teklifleri geri çevirmişti. Bir süredir de İran temsilcisi Perspolis ile görüşen Kartal, eğer bir aksilik yaşanmazsa kariyerini Tahran'da sürdürecek.
Maaş konusundaki sıkıntıların ardından taraflar yapılan görüşmelerde anlaşma sağladı. Kartal'ın 3 yardımcısı da kendisiyle birlikte çalışacak. Perspolis yönetiminden CEO Reza Darwish ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Amir Ali Hosseini İstanbul'a gelecek.