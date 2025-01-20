Süper Lig'de geçen sezon çalıştırdığı Fenerbahçe ile 2.66 puan ortalaması yakalayıp tarihin en yüksek derecesini elde eden İsmail Kartal , takımdan ayrılmış ve yerine Jose Mourinho getirilmişti.

İsmail Kartal (Takvim Foto Arşiv)

O günden bu yana hiçbir takım çalıştırmayan deneyimli antrenör, kendisine yapılan teklifleri geri çevirmişti. Bir süredir de İran temsilcisi Perspolis ile görüşen Kartal, eğer bir aksilik yaşanmazsa kariyerini Tahran'da sürdürecek.