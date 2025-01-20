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İsmail Kartal için geliyorlar! İşte imza atacağı takım

Fenerbahçe'ye tarihinin en yüksek puanlı sezonlarından birini yaşatmasına rağmen şampiyonluğa ulaşamadıktan sonra görevinden ayrılan İsmail Kartal, kendisine yapılan teklifleri geri çevirmişti. Deneyimli teknik direktör, bir süredir İran'ın en önemli futbol takımlarından Perspolis ile görüşüyordu. Sözlü anlaşmanın ardından Tahran ekibinin yöneticileri İstanbul'a geliyor.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 20:58 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 20:58
İsmail Kartal için geliyorlar! İşte imza atacağı takım

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    Süper Lig'de geçen sezon çalıştırdığı Fenerbahçe ile 2.66 puan ortalaması yakalayıp tarihin en yüksek derecesini elde eden İsmail Kartal, takımdan ayrılmış ve yerine Jose Mourinho getirilmişti.

    İsmail Kartal (Takvim Foto Arşiv)İsmail Kartal (Takvim Foto Arşiv)

    O günden bu yana hiçbir takım çalıştırmayan deneyimli antrenör, kendisine yapılan teklifleri geri çevirmişti. Bir süredir de İran temsilcisi Perspolis ile görüşen Kartal, eğer bir aksilik yaşanmazsa kariyerini Tahran'da sürdürecek.

    İsmail Kartal (Takvim Foto Arşiv)İsmail Kartal (Takvim Foto Arşiv)

    Maaş konusundaki sıkıntıların ardından taraflar yapılan görüşmelerde anlaşma sağladı. Kartal'ın 3 yardımcısı da kendisiyle birlikte çalışacak. Perspolis yönetiminden CEO Reza Darwish ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Amir Ali Hosseini İstanbul'a gelecek.