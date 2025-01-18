Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

SON 7 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan Fenerbahçe, son maçlarda kalesini gole kapatamadı. Oynanan 18 mücadelenin 16'sında Dominik Livakovic kaleyi korurken, 2 maçta İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Livakovic'in sakatlandığı Başakşehir maçında ise Ertuğrul Çetin kaleye geçti. Kanarya, 7 müsabakada kalesini gole kapatırken bu süreçte kalesinde 18 gol gördü. Jose Mourinho'nun öğrencileri son olarak ligin 12. haftasında Sivasspor karşısında kalesini gole kapatırken, sonrasındaki 7 mücadelede gol yedi.
DEPLASMANDA EN ÇOK GOL ATAN TAKIM
Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı. Bu süreçte Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Konyaspor karşısında galibiyet elde eden Kanarya; Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, dış sahada sadece Beşiktaş'a kaybetti. Deplasmanda 21 puan toplayan Fenerbahçe, konuk olduğu karşılaşmalarda rakip filelere 26 gol atarken, bu alanda en çok gol atan takım olarak yer alıyor.
4 FUTBOLCU SAKAT
Fenerbahçe'de sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konuşan Hırvat kaleci Dominik Livakovic kadroda olmayacak. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in de tedavileri devam ediyor. Samet Akaydin'in de teknik heyet kararıyla kadroda olmaması bekleniyor.
SAMET VE SZYMANSKİ KART SINIRINDA
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin ile Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu, müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor;
İrfan Can, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Osayi, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.