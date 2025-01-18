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Mourinho'dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan galip ayrılarak Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya indirmek. Kritik maç öncesi teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maçla ilgili detaylar ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 12:01 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 12:01
Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

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    Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Pazar akşamı saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

    Ligde sarı-lacivertliler, 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 17 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 5 puanla 19. ve son sırada yer alıyor. Adana ekibi 3 puan silme cezası da aldı.

    Ligde son olarak Konyaspor'u deplasmanda yenen Kanarya, Adana Demirspor karşısından 3 puanla ayrılarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

    HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

    Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

    42. RANDEVU

    Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 24 galibiyet elde ederken, mavi-lacivertliler ise 5 defa hanesine 3 puan yazdırdı. 12 maç da berabere tamamlandı. Fenerbahçe'nin 81 golüne, Adana Demirspor 32 golle yanıt verdi.

    Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 kazandı.

    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

    SON 7 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

    Ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan Fenerbahçe, son maçlarda kalesini gole kapatamadı. Oynanan 18 mücadelenin 16'sında Dominik Livakovic kaleyi korurken, 2 maçta İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Livakovic'in sakatlandığı Başakşehir maçında ise Ertuğrul Çetin kaleye geçti. Kanarya, 7 müsabakada kalesini gole kapatırken bu süreçte kalesinde 18 gol gördü. Jose Mourinho'nun öğrencileri son olarak ligin 12. haftasında Sivasspor karşısında kalesini gole kapatırken, sonrasındaki 7 mücadelede gol yedi.

    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

    DEPLASMANDA EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

    Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı. Bu süreçte Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Konyaspor karşısında galibiyet elde eden Kanarya; Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, dış sahada sadece Beşiktaş'a kaybetti. Deplasmanda 21 puan toplayan Fenerbahçe, konuk olduğu karşılaşmalarda rakip filelere 26 gol atarken, bu alanda en çok gol atan takım olarak yer alıyor.

    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

    4 FUTBOLCU SAKAT

    Fenerbahçe'de sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konuşan Hırvat kaleci Dominik Livakovic kadroda olmayacak. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in de tedavileri devam ediyor. Samet Akaydin'in de teknik heyet kararıyla kadroda olmaması bekleniyor.

    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

    SAMET VE SZYMANSKİ KART SINIRINDA

    Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin ile Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu, müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

    MUHTEMEL 11

    Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor;

    İrfan Can, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Osayi, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada

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