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Galatasaray'dan Kyle Walker pazarlığı!

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Walker gibi deneyimli bir ismin takıma katılmasının hem savunmayı güçlendireceği hem de Avrupa hedeflerinde önemli bir katkı sağlayacağına inandığı öğrenildi. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yarım sezonluk maliyetinin 4 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 10:29
Galatasaray’dan Kyle Walker pazarlığı!

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    Galatasaray, Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker'ı kiralamak için görüşmelere devam ediyor.

    33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yarım sezonluk maliyetinin 4 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

    GALATASARAY'IN HEDEFİ

    Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 2 milyon Euro seviyesine çekebilirse transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedilecek. Yönetim, maliyeti düşürmenin yanı sıra uygun bir satın alma opsiyonu için de masaya oturmayı planlıyor.

    OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

    Teknik Direktör Okan Buruk'un, Walker gibi deneyimli bir ismin takıma katılmasının hem savunmayı güçlendireceği hem de Avrupa hedeflerinde önemli bir katkı sağlayacağına inandığı öğrenildi.

    MILAN DA GÖRÜŞÜYOR

    Galatasaray'la birlikte İtalyan devi Milan da İngiliz sağ bek ile görüşmelerde bulunuyor. Yıldız futbolcunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

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