PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray bu sezon yerli yıldızlarıyla Fenerbahçe'ye büyük fark attı!

8 puan farkla önde olan Sarı- Kırmızılılar şu ana kadar yerlilerden 20 gol ve 11 asistlik katkı alırken, Fenerbahçe 6 gol ve 5 asistte kaldı. Son 3 sezon baz alındığında ise Galatasaray’ın yerli yıldızları tam 69 gol ve 55 asist üretmeyi başardı. Kanarya’da ise yerliler 50 gol atıp, 48 asist yaptı.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Galatasaray bu sezon yerli yıldızlarıyla Fenerbahçe’ye büyük fark attı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de ilk devreyi en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede bitiren Galatasaray'da bu sezon yerli futbolcular büyük fark yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına rağmen şu ana kadar yerli yıldızlarından tam 20 gol ve 11 asistlik katkı aldı.

    BÜYÜK FARK YARATTILAR
    Özellikle Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gösterdikleri performansla büyük fark yarattı.

    Yunus Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yunus Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Kariyer sezonlarını geçiren iki yıldızdan Barış Alper 10 gol ve 1 asistle dikkatleri üzerine çekerken, Yunus da 6 gol ve 7 asistle Galatasaray'ın liderliğinde büyük rol oynadı.

    Galatasaray bu sezon yerli yıldızlarıyla Fenerbahçe'ye büyük fark attı (Takvim.com.tr)Galatasaray bu sezon yerli yıldızlarıyla Fenerbahçe'ye büyük fark attı (Takvim.com.tr)

    Zirvenin 8 puan gerisindeki Fenerbahçe'de ise tablo tam tersi. Sarı-Lacivertliler'de şu ana kadar yerli futbolcular ciddi bir hayal kırıklığı yaratırken, sadece 6 gol ve 5 asist üretebildi.

    Oğuz Aydın (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Oğuz Aydın (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    FENER'İN EN İYİSİ OĞUZ AYDIN
    Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Oğuz Aydın 3 gol ve 1 asistle bu alanda takımın en iyisi olurken, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi iki önemli ismin henüz ligde golle buluşamaması dikkatleri çekiyor.

    Son 3 sezon baz alındığında da Galatasaray'ın yerli farkı ortaya çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi bu süreçte yerli yıldızlarından 69 gol ve 55 asistlik katkı alırken, Fenerbahçe'de bu rakam 50 gol ve 48 asistte kaldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan milletvekillerine müjdeyi verdi! Sosyal konut seferberliği başlayacak
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı
    Casper
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te
    ABD’den Gazze’de ateşkes itirafı: Hamas’ı masaya Başkan Erdoğan getirdi
    CHP’li Rıza Akpolat’ın içinde olduğu ihale çarkı ve rüşvet ağı ortaya çıktı: Araç satışı üzerinden vurgun!
    Bitmeyen stoper sancısı! Fenerbahçe son 7 sezonda savunmadaki ideal ikilisini bir türlü bulamadı
    Başkan Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Hamas-İsrail ateşkesi: Serbest kalacak Filistinlilerin fotoğrafları ilk kez TAKVİM’de!
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı! Tel Aviv basını duyurdu: Hükümet toplanacak
    Arktik’teki paylaşım savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi?
    Fransa neyin peşinde: Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye İHA verdiler!
    21 yıl sonra bir ilk! Külliye’de yöresel kabul
    Milletin Meclisinde yüzlerine açık açık soruldu: Arkanızda LGBT lobisi mi var?
    Millete kılıç çekmenin bedeli! Disiplinsiz teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı: Tıpış tıpış hesap vermeye geldiler