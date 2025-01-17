Süper Lig'de ilk devreyi en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede bitiren Galatasaray'da bu sezon yerli futbolcular büyük fark yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına rağmen şu ana kadar yerli yıldızlarından tam 20 gol ve 11 asistlik katkı aldı.

BÜYÜK FARK YARATTILAR

Özellikle Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gösterdikleri performansla büyük fark yarattı.

Yunus Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kariyer sezonlarını geçiren iki yıldızdan Barış Alper 10 gol ve 1 asistle dikkatleri üzerine çekerken, Yunus da 6 gol ve 7 asistle Galatasaray'ın liderliğinde büyük rol oynadı.

Galatasaray bu sezon yerli yıldızlarıyla Fenerbahçe'ye büyük fark attı (Takvim.com.tr)

Zirvenin 8 puan gerisindeki Fenerbahçe'de ise tablo tam tersi. Sarı-Lacivertliler'de şu ana kadar yerli futbolcular ciddi bir hayal kırıklığı yaratırken, sadece 6 gol ve 5 asist üretebildi.

Oğuz Aydın (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FENER'İN EN İYİSİ OĞUZ AYDIN

Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Oğuz Aydın 3 gol ve 1 asistle bu alanda takımın en iyisi olurken, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi iki önemli ismin henüz ligde golle buluşamaması dikkatleri çekiyor.

Son 3 sezon baz alındığında da Galatasaray'ın yerli farkı ortaya çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi bu süreçte yerli yıldızlarından 69 gol ve 55 asistlik katkı alırken, Fenerbahçe'de bu rakam 50 gol ve 48 asistte kaldı.