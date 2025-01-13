Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Maç öncesinde yeşil beyazlı taraftarlar, 3 yıl önce yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ı unutmadıklarını gösteren bir koreografi hazırladı.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Maç öncesinde yeşil beyazlı taraftarlar, 3 yıl önce yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ı unutmadıklarını gösteren bir koreografi hazırladı.
Kale arkası tribünde sergilenen koreografinin altında doymadım doyamadım yazılı bir pankrt bulunurken stat hoparlöründen de Sezen Aksu'nun şarkısı çalındı.
Ayrca skorbordda da merhum futbolcunun fotoğrafı paylaşılarak sonsuz işaretiyle unutulmayacağı mesajı verildi.