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Konyaspor taraftarlarından Ahmet Çalık koreografisi!

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile karşılaştığı mücadele öncesinde ev sahibi ekibin taraftarları, 11 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Ahmet Çalık ile ilgili koreografi hazırlayarak merhum futbolcuyu andı.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 20:10 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 20:11
Konyaspor taraftarlarından Ahmet Çalık koreografisi!

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    Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Maç öncesinde yeşil beyazlı taraftarlar, 3 yıl önce yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ı unutmadıklarını gösteren bir koreografi hazırladı.

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

    Kale arkası tribünde sergilenen koreografinin altında doymadım doyamadım yazılı bir pankrt bulunurken stat hoparlöründen de Sezen Aksu'nun şarkısı çalındı.

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

    Ayrca skorbordda da merhum futbolcunun fotoğrafı paylaşılarak sonsuz işaretiyle unutulmayacağı mesajı verildi.