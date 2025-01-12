PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Şenol Güneş'ten Eren Elmalı için Galatasaray'a tepki: Doğru değil!

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 yenerek bu sezon en farklı skorlardan birini elde eden Trabzonspor, 3 puanla sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın ardından konuşan bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, Eren Elmalı ile ilgili olarak Galatasaray'a tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 19:27 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 19:27
Şenol Güneş’ten Eren Elmalı için Galatasaray’a tepki: Doğru değil!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada; "Pedro'ya kontrollü oyna dedim ama coştu durmuyor. Kazanmak çok şey katar takıma. Savic ve Okay başlamadı. Olsalar bile transferden vazgeçme durumu yok. Teknik olarak kararlar verilmiş. Herkese şans verdik ve gördük. Bedeller ödedik, sıkıntımı şu. Alacağımız oyuncuların sayısı artar mı artar. Eren giderse karar vermek durumundayız. Eren veya başkası gitmek istiyorsa ekonomik olarak değerlendirip oyuncu almak durumundayız. Sağ tarafı iyi kullandık. Eren de iyiydi. Önemli bir oyuncu. Tartışılan ama yaşları itibariyle genç ve iyi insanlar. Duygu kırılmaları yaşıyor. Pedro mesafe aldı. Eren'in de alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

    Şenol Güneş ve Alex de Souza (AA)Şenol Güneş ve Alex de Souza (AA)

    "EREN ELMALI'NIN GİTMESİNİ İSTEMEM"

    "Eren Elmalı bizim oyuncumuz, ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız. Transferle ilgili geçen hafta var olduğunu söyledi. Benim mukaveleli oyuncum. Sahada olmalı. İyiyse oynatırım onu. Ama isteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı. Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız."

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    DEM İmralı heyeti Demirtaş’tan sonra Figen Yüksekdağ’a gitti! Üzerime düşeni yaparım mesajı... Öcalan’la ikinci görüşme ne zaman?
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 16 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Başakşehir - Galatasaray | CANLI
    Amasya’da sondaj esnasında göçük: 2 işçiden acı haber geldi
    İstanbul’da denize atık su deşarjı ihbarı: Bakanlık harekete geçti! Sorumlusu kim?
    28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...
    Karadeniz’de gol yağmuru! Trabzonspor Antalyaspor: 5-0 | MAÇ SONUCU
    6,7 ve 10’uncu sınıfların ortak sınav soruları sızdırıldı mı? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama: 6 okulda sınavlar iptal
    EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM FARKI | 6 bin 87 TL ek ödeme onayı geldi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’da! Konu: Suriye! YPG feshedildiğini duyursun
    ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi
    Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri yarın hakim karşısına çıkacak
    CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
    11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemiyle vatandaşa teşvik ödemesi! Hangi şişelere depozito verilecek? Ödemeler nasıl olacak?
    Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına çomak! Savcılık peşlerine düştü MASAK harekete geçti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek