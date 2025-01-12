Şenol Güneş’ten Eren Elmalı için Galatasaray’a tepki: Doğru değil!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada; "Pedro'ya kontrollü oyna dedim ama coştu durmuyor. Kazanmak çok şey katar takıma. Savic ve Okay başlamadı. Olsalar bile transferden vazgeçme durumu yok. Teknik olarak kararlar verilmiş. Herkese şans verdik ve gördük. Bedeller ödedik, sıkıntımı şu. Alacağımız oyuncuların sayısı artar mı artar. Eren giderse karar vermek durumundayız. Eren veya başkası gitmek istiyorsa ekonomik olarak değerlendirip oyuncu almak durumundayız. Sağ tarafı iyi kullandık. Eren de iyiydi. Önemli bir oyuncu. Tartışılan ama yaşları itibariyle genç ve iyi insanlar. Duygu kırılmaları yaşıyor. Pedro mesafe aldı. Eren'in de alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Şenol Güneş ve Alex de Souza (AA)

"EREN ELMALI'NIN GİTMESİNİ İSTEMEM"

"Eren Elmalı bizim oyuncumuz, ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız. Transferle ilgili geçen hafta var olduğunu söyledi. Benim mukaveleli oyuncum. Sahada olmalı. İyiyse oynatırım onu. Ama isteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı. Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız."