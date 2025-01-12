SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fırtına'da hedef belli! Kupada moral bulan Trabzonspor Süper Lig'e odaklandı

Kupada Alanyaspor’u yenerek moral bulan Trabzonspor’da hedef belli. Fırtına evinde Antalyaspor’u da mağlup ederek ligdeki kötü gidişatını galibiyetle telafi etmek istiyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Fırtına’da hedef belli! Kupada moral bulan Trabzonspor Süper Lig’e odaklandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Papara Park'ta Antalyaspor karşısında kazanmak istiyor. Fırtına, Türkiye Kupası'nda aldığı Alanyaspor galibiyetinin moraliyle bu maçta 3 puan peşinde. Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabilen Bordo-Mavililer, son 5 maçta ise sadece 1 kez kazanabildi.

    Ayrıca Karadeniz temsilcisi bu sezon 2 maç üst üste kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Bordo-Mavililer'de sakatlığı nedeniyle tam hazır olmayan Draguş dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Hafta içerisinde yapılan çalışmalarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Alanyaspor karşısındaki kazanma arzusunun bu maçta da devam etmesini arzuluyor. Sakatlığı geçen Visca ise 1 haftalık aradan sonra ligde yeniden ilk 11'deki yerine geri dönecek.

    NWAKAEME HIRS KÜPÜ
    2 yıllık ayrılık sonrası Trabzonspor'a dönen Nwakaeme, takımın can simidi oluyor. Alanyaspor ile oynanan kupa maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan 35 yaşındaki futbolcu, takıma adeta enerji kazandırmıştı. 1 de gol atan Nwakaeme, ligdeki gol orucunu ise Antalyaspor maçıyla sona erdirmek istiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
    Yasa teklifi TBMM’de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?
    TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar: Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi
    Apo’dan Selo’ya! DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti: İnisiyatif alacaksa yanında olacağız
    Rehine krizinde İsrail’den dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katar’a gidecek
    Kartal galibiyeti hatırladı! Beşiktaş - Bodrum FK : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır’dan uyardı: Terör örgütü kendini feshetmeli!
    Fenerbahçe’de sürpriz ayrılıklar! Mourinho biletleri kesti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses’ten Urfalıyam Ezelden türküsü!
    Alana Hadid ‘uyanın’ diyerek anlattı: Gazze’nin bombalanması için milyarlarca dolar gönderenler Los Angeles’taki yangınları söndüremiyor
    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı
    Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Özgür Özel bu kez İsmet İnönü sözleriyle alay konusu oldu