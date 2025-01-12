Fırtına’da hedef belli! Kupada moral bulan Trabzonspor Süper Lig’e odaklandı

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Papara Park'ta Antalyaspor karşısında kazanmak istiyor. Fırtına, Türkiye Kupası'nda aldığı Alanyaspor galibiyetinin moraliyle bu maçta 3 puan peşinde. Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabilen Bordo-Mavililer, son 5 maçta ise sadece 1 kez kazanabildi.

Ayrıca Karadeniz temsilcisi bu sezon 2 maç üst üste kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Bordo-Mavililer'de sakatlığı nedeniyle tam hazır olmayan Draguş dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Hafta içerisinde yapılan çalışmalarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Alanyaspor karşısındaki kazanma arzusunun bu maçta da devam etmesini arzuluyor. Sakatlığı geçen Visca ise 1 haftalık aradan sonra ligde yeniden ilk 11'deki yerine geri dönecek.

NWAKAEME HIRS KÜPÜ

2 yıllık ayrılık sonrası Trabzonspor'a dönen Nwakaeme, takımın can simidi oluyor. Alanyaspor ile oynanan kupa maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan 35 yaşındaki futbolcu, takıma adeta enerji kazandırmıştı. 1 de gol atan Nwakaeme, ligdeki gol orucunu ise Antalyaspor maçıyla sona erdirmek istiyor.