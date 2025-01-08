Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada

21 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
YUNUS AKGÜN VE OSIMHEN DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de ise 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı
MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın Başakşehir karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
Günay, Jelert, Metehan, Nelsson, Jakobs, Kerem, Berkan, Sallai, Mertens, Barış, Batshuayi.