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Okan Buruk'tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'in lideri Galatasaray, kupa serüvenine Başakşehir karşısında başlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada ligde az süre bulan oyuncularına şans verecek. İşte Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:38 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:38
Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yeni formatta ilk kez düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup aşamasıyla devam ediyor.

    Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Başakşehir mücadelesini Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Batuhan Kolak görev yapacak.

    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada

    2 TAKIM DA MORALLİ

    Başakşehir ligde son olarak Adana Demirspor karşısında kazanarak kritik mücadele öncesinde moral depoladı. Sarı-kırmızılılar ise Göztepe'yi konuk ettiği mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada

    GRUP AŞAMASINDA ÜÇ MAÇ OYNANACAK

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor'la C Grubu'nda yer alıyor.

    Grubunda yer alan 3 takımla maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda Boluspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak.

    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada

    21 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

    Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada

    YUNUS AKGÜN VE OSIMHEN DİKKAT ÇEKTİ

    Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de ise 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

    Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı

    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada

    MUHTEMEL 11

    Galatasaray'ın Başakşehir karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

    Günay, Jelert, Metehan, Nelsson, Jakobs, Kerem, Berkan, Sallai, Mertens, Barış, Batshuayi.

    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada

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