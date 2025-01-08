Jose Mourinho istedi Fenerbahçe’de kesenin ağzı açıldı: Bijol için 15 milyon Euro

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Lider Galatasaray'la arasındaki 8 puanlık farkı kapatabilmek için transferde flaş hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe'de hareketlilik artıyor.

Anderson Talisca'yı bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmek için dümeye basan yönetim, savunmaya da iki kaliteli stoper takviyesi yapmayı hedefliyor. Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde ilk sırada yer alan Jaka Bijol için Udinese ile resmi görüşmeler başladı.