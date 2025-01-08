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Jose Mourinho istedi Fenerbahçe'de kesenin ağzı açıldı: Bijol için 15 milyon Euro

İki kaliteli stoper takviyesi yapmak isteyen Sarı- Lacivertliler, Jaka Bijol için flaş bir hamle yaptı. Yönetim bonuslarla 15 milyon Euro’yu gözden çıkarırken, Udinese kapıyı 15 milyon Euro’dan açtı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Jose Mourinho istedi Fenerbahçe’de kesenin ağzı açıldı: Bijol için 15 milyon Euro

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    Lider Galatasaray'la arasındaki 8 puanlık farkı kapatabilmek için transferde flaş hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe'de hareketlilik artıyor.

    Anderson Talisca'yı bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmek için dümeye basan yönetim, savunmaya da iki kaliteli stoper takviyesi yapmayı hedefliyor.

    Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde ilk sırada yer alan Jaka Bijol için Udinese ile resmi görüşmeler başladı.

    Jaka Bijol. (Takvim.com.tr foto arşiv)Jaka Bijol. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Alınan bilgilere göre İtalyan ekibine gerçekleşmesi kolay ve zor bonuslarla beraber 15 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Udinese'nin takımın en önemli parçalarından biri olan Sloven yıldızı satmak istemediği ve bu nedenle ilk görüşmede kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

    Jaka Bijol. (Takvim.com.tr foto arşiv)Jaka Bijol. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Bijol konusunda ısrarcı olan Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapması ve Udinese'nin de indirime gitmesi bekleniyor. Lens formasını giyen Kevin Danso, Aston Villa'dan Diego Carlos ve PSG'den Milan Skriniar'la da ciddi şekilde ilgilenen Sarı-Lacivertliler ara transferin sonuna kadar tartışılmayacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

    Mario Hermoso. (Takvim.com.tr foto arşiv)Mario Hermoso. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    SOL STOPER DE ARANIYOR
    Yönetimin sol ayaklı stoper arayışları da büyük bir hızla devam ediyor. Roma formasını giyen Mario Hermoso listede ilk sırada yer alıyor.

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