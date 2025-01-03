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Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11'i netleşti

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni başkan ve yönetimiyle ilk maçına çıkıyor. Ligde son 8 haftada gösterdiği performansla şampiyonluk yarışının dışında kalan siyah beyazlılar, Rizespor deplasmanından galip ayrılıp yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Serdar Topraktepe zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 11:44 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 11:44
Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

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    Süper Lig'in ilk yarısında siyah ve beyaz gibi iki farklı performans sergileyen Beşiktaş, bugünkü Çaykur Rize mücadelesiyle birlikte sezona 'beyaz' bir sayfa açmak istiyor.

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

    İlk 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, ardından sahaya çıktığı 8 maçta sadece Fenerbahçe'yi yenebilmiş ve kalan 7 haftada puan kaybetmişti.

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

    RİZE'YE KARŞI ÜSTÜN

    29 Aralık'ta göreve başlayan Serdal Adalı yönetimiyle birlikte lige yeniden başlamak isteyen Beşiktaş'ın Rize önünde şansı tutuyor. Rakibine konuk olduğu son 11 deplasman maçında 9 galibiyet elde eden Kara Kartal 2 kez berabere kalırken hiç yenilmedi.

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

    Ayrıca iki ekibin ligde geride bıraktığı 44 maçta ise Beşiktaş'ın 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi.

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

    RİZE'DE YOĞUN İLGİ

    Gerçekleştirilen taktik antrenman sonrasında Beşiktaş kafilesi, Rize'ye hareket etti. Özel bir uçakla öğleden sonra karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket eden siyah-beyazlıları burada taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

    Kafilede yer alan Başkan Serdal Adalı'ya da yoğun bir ilgi vardı.

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

    İKİ EKSİK, İKİ BELİRSİZ

    Süper Lig'de bugün Çaykur Rize ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta iki önemli eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

    Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin görev vermesi halinde oynayacaklar.

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

    5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

    Çaykur Rize maçı öncesinde Beşiktaş'ta 5 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

    Siyah-beyazlı takımda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

    MUHTEMEL 11'LER

    Rizespor: Gbic, Alikulov, Mocsi, Taha, Papanikolaou, Ghezzal, Amil, Akintola, Mithat, Olaywoyin, Sowe

    Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Musrati, Salih, Gedson, Semih, Rafa Silva, Immobile

    Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

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