Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

Süper Lig'in ilk yarısında siyah ve beyaz gibi iki farklı performans sergileyen Beşiktaş, bugünkü Çaykur Rize mücadelesiyle birlikte sezona 'beyaz' bir sayfa açmak istiyor.
Süper Lig'in ilk yarısında siyah ve beyaz gibi iki farklı performans sergileyen Beşiktaş, bugünkü Çaykur Rize mücadelesiyle birlikte sezona 'beyaz' bir sayfa açmak istiyor.
İlk 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, ardından sahaya çıktığı 8 maçta sadece Fenerbahçe'yi yenebilmiş ve kalan 7 haftada puan kaybetmişti.
RİZE'YE KARŞI ÜSTÜN
29 Aralık'ta göreve başlayan Serdal Adalı yönetimiyle birlikte lige yeniden başlamak isteyen Beşiktaş'ın Rize önünde şansı tutuyor. Rakibine konuk olduğu son 11 deplasman maçında 9 galibiyet elde eden Kara Kartal 2 kez berabere kalırken hiç yenilmedi.
Ayrıca iki ekibin ligde geride bıraktığı 44 maçta ise Beşiktaş'ın 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi.
RİZE'DE YOĞUN İLGİ
Gerçekleştirilen taktik antrenman sonrasında Beşiktaş kafilesi, Rize'ye hareket etti. Özel bir uçakla öğleden sonra karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket eden siyah-beyazlıları burada taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.
Kafilede yer alan Başkan Serdal Adalı'ya da yoğun bir ilgi vardı.
İKİ EKSİK, İKİ BELİRSİZ
Süper Lig'de bugün Çaykur Rize ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta iki önemli eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin görev vermesi halinde oynayacaklar.
5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Çaykur Rize maçı öncesinde Beşiktaş'ta 5 isim sarı kart sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlı takımda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor: Gbic, Alikulov, Mocsi, Taha, Papanikolaou, Ghezzal, Amil, Akintola, Mithat, Olaywoyin, Sowe
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Musrati, Salih, Gedson, Semih, Rafa Silva, Immobile