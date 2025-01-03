Beşiktaş beyaz sayfa peşinde! Rize maçı 11’i netleşti

Ayrıca iki ekibin ligde geride bıraktığı 44 maçta ise Beşiktaş'ın 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi.

RİZE'DE YOĞUN İLGİ



Gerçekleştirilen taktik antrenman sonrasında Beşiktaş kafilesi, Rize'ye hareket etti. Özel bir uçakla öğleden sonra karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket eden siyah-beyazlıları burada taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.

Kafilede yer alan Başkan Serdal Adalı'ya da yoğun bir ilgi vardı.

İKİ EKSİK, İKİ BELİRSİZ



Süper Lig'de bugün Çaykur Rize ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta iki önemli eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.