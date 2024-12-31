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Eriksen Aslan'ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı

Manchester United’ın bonservis bedeli almadan yolları ayırma kararı verdiği Christian Eriksen’in menajerler tarafından Sarı-Kırmızılılar’a önerildiği ortaya çıktı. Okan Buruk’un Danimarkalı yıldızla ilgili gerekli araştırmaları yapıp yönetime kararını ileteceği vurgulandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Eriksen Aslan’ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray’ın kapısını çaldı

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    Ara transfer döneminin resmen başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik artıyor. Öncelikli olarak hücum ve savunmayı güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın resmen yolları ayırma kararı aldığı Christian Eriksen'in ismi masaya geldi.

    Eriksen Aslan'ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Eriksen Aslan'ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    TAKVİYE İSTEMİYOR AMA...
    Alınan bilgilere göre Danimarkalı yıldıza yeni bir takım aramaya başlayan menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı. Yönetimin konuyu teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği ve gelecek yanıta göre aksiyon alınacağı öğrenildi.

    Ara transferde orta alana takviyeyi şu anda düşünmeyen tecrübeli hocanın yine de Eriksen ile ilgili gerekli araştırmaları yapacağı ve ardından yönetime bir rapor sunacağı belirlendi. Bu sezon M.United formasıyla 16 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

    Eriksen Aslan'ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Eriksen Aslan'ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    ÇOK ÖNEMLİ BİR KARİYERİ VAR
    Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Eriksen daha önce Brentford, Inter, Tottenham ve Ajax'ın formalarını giymişti. Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Danimarkalı futbolcu milli takım formasıyla tam 140 kez sahaya çıktı ve 43 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

    Eriksen Aslan'ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Eriksen Aslan'ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
    Eriksen 12 Haziran 2021'de, Danimarka'nın Kopenhag'da Finlandiya ile oynadığı Euro 2020 maçı sırasında kalp krizi geçirmişti. Sahada baygınlık geçirerek yere yığılan yıldız futbolcu sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası endişe içerisinde hastaneye kaldırılmış ve ölümden dönmüştü.

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