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Ara transfer döneminin resmen başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik artıyor. Öncelikli olarak hücum ve savunmayı güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın resmen yolları ayırma kararı aldığı Christian Eriksen'in ismi masaya geldi.

Eriksen Aslan'ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) TAKVİYE İSTEMİYOR AMA...

Alınan bilgilere göre Danimarkalı yıldıza yeni bir takım aramaya başlayan menajerler Galatasaray'ın kapısını çaldı. Yönetimin konuyu teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği ve gelecek yanıta göre aksiyon alınacağı öğrenildi. Ara transferde orta alana takviyeyi şu anda düşünmeyen tecrübeli hocanın yine de Eriksen ile ilgili gerekli araştırmaları yapacağı ve ardından yönetime bir rapor sunacağı belirlendi. Bu sezon M.United formasıyla 16 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.