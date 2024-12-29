City 2024’ü mutlu bitirdi! Leicester City Manchester 0-2 MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, King Power Stadyumu'nda Leicester City'yi 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.
Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, King Power Stadyumu'nda Leicester City'yi 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.
3 MAÇLIK HASET SONA ERDİ
Maçın ilk golü, 21. dakikada genç yıldız Savinho'dan geldi. Norveçli golcü Erling Haaland ise 74. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek skoru belirledi. Haaland, böylece üç maçlık gol hasretine son verdi.
5. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Manchester City, Premier Lig'deki dört maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Son 14 resmi maçında sadece ikinci galibiyetini alan City, bu önemli üç puanla 31 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.
KRİZ DERİNLEŞİYOR
Ev sahibi Leicester City ise üst üste dördüncü yenilgisini alarak 14 puanda kaldı ve küme düşme hattında, 18. sırada yer almaya devam etti. Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester, kötü gidişatına bir türlü son veremiyor.
500. MAÇLA TARİHE GEÇTİ
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu karşılaşma ile birlikte takımın başında 500. maçına çıktı. İspanyol teknik adam, kulüp tarihinin en çok maça çıkan ikinci teknik direktörü unvanını kazandı.
SONRAKİ RAKİP WEST HAM
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Leicester City ise zorlu Aston Villa deplasmanına konuk olacak.