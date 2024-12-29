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City 2024'ü mutlu bitirdi! Leicester City Manchester 0-2 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ve kaosa doğru sürüklenen Manchester City, 2024'ün son resmi maçında Leicester City ile karşılaştı. City, deplasmanda rakibini 2-0 yenerek seneyi 3 puanla kapattı.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 20:14 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 20:14
City 2024’ü mutlu bitirdi! Leicester City Manchester 0-2 MAÇ SONUCU

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    Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, King Power Stadyumu'nda Leicester City'yi 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

    Erling Haaland'ın golü (AFP)Erling Haaland'ın golü (AFP)

    3 MAÇLIK HASET SONA ERDİ

    Maçın ilk golü, 21. dakikada genç yıldız Savinho'dan geldi. Norveçli golcü Erling Haaland ise 74. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek skoru belirledi. Haaland, böylece üç maçlık gol hasretine son verdi.

    Kevin de Bruyne (AFP)Kevin de Bruyne (AFP)

    5. SIRAYA YÜKSELDİ

    Bu sonuçla Manchester City, Premier Lig'deki dört maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Son 14 resmi maçında sadece ikinci galibiyetini alan City, bu önemli üç puanla 31 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

    Leicester City'de işler istendiği gibi gitmiyor (REUTERS)Leicester City'de işler istendiği gibi gitmiyor (REUTERS)

    KRİZ DERİNLEŞİYOR

    Ev sahibi Leicester City ise üst üste dördüncü yenilgisini alarak 14 puanda kaldı ve küme düşme hattında, 18. sırada yer almaya devam etti. Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester, kötü gidişatına bir türlü son veremiyor.

    Pe Guardiola ve Ruud van Nistelrooy (REUTERS)Pe Guardiola ve Ruud van Nistelrooy (REUTERS)

    500. MAÇLA TARİHE GEÇTİ

    Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu karşılaşma ile birlikte takımın başında 500. maçına çıktı. İspanyol teknik adam, kulüp tarihinin en çok maça çıkan ikinci teknik direktörü unvanını kazandı.

    Bernardo Silva ve Facundo Buonanotte (AFP)Bernardo Silva ve Facundo Buonanotte (AFP)

    SONRAKİ RAKİP WEST HAM

    Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Leicester City ise zorlu Aston Villa deplasmanına konuk olacak.

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