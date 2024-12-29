City 2024’ü mutlu bitirdi! Leicester City Manchester 0-2 MAÇ SONUCU

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Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, King Power Stadyumu'nda Leicester City'yi 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Erling Haaland'ın golü (AFP) 3 MAÇLIK HASET SONA ERDİ Maçın ilk golü, 21. dakikada genç yıldız Savinho'dan geldi. Norveçli golcü Erling Haaland ise 74. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek skoru belirledi. Haaland, böylece üç maçlık gol hasretine son verdi.