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Yasin Özcan transfer ücreti ne? Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında?

Kasımpaşa, genç futbolcusu Yasin Özcan'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaştı. Spor tutkunları tarafından Yasin Özcan kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Yasin Özcan transfer bedeli ne? soruları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 16:10 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 16:11
Yasin Özcan transfer ücreti ne? Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında?

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    Takımı Kasımpaşa genç futbolcu Yasin Özcan'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaştı. Spor tutkunları tarafından Yasin Özcan kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Yasin Özcan transfer bedeli ne? soruları araştırılıyor. İşte transfere ilişkin tüm detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    YASİN ÖZCAN KİMDİR?

    20 Nisan 2006'da Kağıthane, İstanbul'da doğan Yasin Özcan aslen Sivaslı. Usta oyuncunun babası taksici, annesi ise ev hanımıdır. Özcan, 3 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı ve ardından Tekirdağ'a taşındı. Bir sene sonra memleketi Sivas'a geri döndü ve 7 yıl boyunca orada yaşamını sürdürdü. Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere'ye yolcu edilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesine girmeyi başaran Yasin için Kasımpaşa, ünlü teknik direktör Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa ile anlaşma sağladı. 18 yaşındaki genç futbolcu, Ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye seyahat edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    YASİN ÖZCAN TRANSFER ÜCRETİ NEDİR?

    Kasımpaşa ile Aston Villa'nın 18 yaşındaki genç oyuncunun transferi için 8 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

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