Yasin Özcan transfer ücreti ne? Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında?

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YASİN ÖZCAN KİMDİR?

20 Nisan 2006'da Kağıthane, İstanbul'da doğan Yasin Özcan aslen Sivaslı. Usta oyuncunun babası taksici, annesi ise ev hanımıdır. Özcan, 3 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı ve ardından Tekirdağ'a taşındı. Bir sene sonra memleketi Sivas'a geri döndü ve 7 yıl boyunca orada yaşamını sürdürdü. Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere'ye yolcu edilecek.