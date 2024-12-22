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Şenol Güneş ile Volkan Demirel'den birbirlerine yaylım ateşi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasıdna Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Ege temsilcisinin teknik direktörü Volkan Demirel, bordo mavililerin hocası Şenol Güneş'in uzattığı eli geri çevirdi ve selamını almadı. Karşılaşma sonrasında da gerilim devam etti. Volkan Demirel meslektaşını terbiyesizlikle suçlarken Şenol Güneş ise "İt bile gelse hoş geldin derim" diye konuştu.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 19:40 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 22:14
Şenol Güneş ile Volkan Demirel’den birbirlerine yaylım ateşi!

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    Bu sezon istediği sonuçları alma konusunda sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, ilk yarının son maçında Bodrum FK'yı ağırladı. Karşılaşma öncesinde iki teknik direktör arasında yaşanan olay akşama damga vurdu.

    Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel, bordo mavililerin antrenörü Şenol Güneş'in elini sıkmadı ve selamını almadı.

    Volkan Demirel (AA)Volkan Demirel (AA)

    "TERBİYESİZSİN"

    Volkan Demirel maç sonu yaptığı açıklamada; "Önce şunu söyleyeyim oyuncularımı kutluyorum. Ben burada çok oynadım. Stat ve atmosfer anlamında çok sevdiğim bir yerdir. Bu kadar pozisyon bulup değerlendiremediğinizde olmadı. Maçın önüne geçmek istemiyorum. Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın canlısına hiç saygım olmaz. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyezsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Sen ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." ifadelerini kullandı.

    Şenol Güneş (AA)Şenol Güneş (AA)

    "İT DE GELSE HOŞ GELDİN DERİM"

    Şenol Güneş ise konu ile ilgili şöyle konuştu: Benim işim olarak görevim; gelene "Hoş geldin" demektir ama planlanmış bir şeydi bu. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ölüler üzerinden duygu sömürüsü yaparak kendisine menfaat sağlayana saygı duymam ben. İt de gelse ben "Hoş geldin" derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere."

    Volkan Demirel ve Şenol Güneş (AA)Volkan Demirel ve Şenol Güneş (AA)

    ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

    Şenol Güneş, 2023 yılında düzenlediği basın toplantısında "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor! Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

    Şenol Güneş ve Volkan Demirel (AA)Şenol Güneş ve Volkan Demirel (AA)

    VOLKAN DEMİREL'İN YANITI

    Volkan Demirel, 23 Temmuz 2023 tarihinde Şenol Güneş "Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık! Bu sene hayata devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz" dedi.

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