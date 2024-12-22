Volkan Demirel ve Şenol Güneş (AA)
ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?
Şenol Güneş, 2023 yılında düzenlediği basın toplantısında "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor! Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş ve Volkan Demirel (AA)
VOLKAN DEMİREL'İN YANITI
Volkan Demirel, 23 Temmuz 2023 tarihinde Şenol Güneş "Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık! Bu sene hayata devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz" dedi.