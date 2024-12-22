Sörloth Barça’yı yıktı! Barcelona Atletico Madrid 1-2 MAÇ SONUCU

İspanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona ile Atletico Madrid, Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
İspanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona ile Atletico Madrid, Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Gol perdesini 30. dakikada Gavi'nim asistinde Pedri açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise Rodrigo de Paul skoru dengeledi. Uzatmaya sahneye Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth çıktı ve takımını öne geçiren isim oldu.
Bu sonuçla Atletico Madrid bir maçı eksikle 41 puana ulaştı. Barcelona ise 38'de kaldı.
Barcelona sezonun ikinci yarısına Getafe deplasmanında başlayacak. Atletico Madrid ise Osasuna'yı ağırlayacak.