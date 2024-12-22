Sörloth Barça’yı yıktı! Barcelona Atletico Madrid 1-2 MAÇ SONUCU

İspanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona ile Atletico Madrid , Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Gavi attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi (REUTERS)

Gol perdesini 30. dakikada Gavi'nim asistinde Pedri açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise Rodrigo de Paul skoru dengeledi. Uzatmaya sahneye Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth çıktı ve takımını öne geçiren isim oldu.