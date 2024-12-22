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Sörloth Barça'yı yıktı! Barcelona Atletico Madrid 1-2 MAÇ SONUCU

La Liga'nın zirvede yer alan iki dev ekibinden Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un attığı gol sonrası Atletico'nun 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 00:59 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 01:00
Sörloth Barça’yı yıktı! Barcelona Atletico Madrid 1-2 MAÇ SONUCU

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    İspanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona ile Atletico Madrid, Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

    Gavi attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi (REUTERS)Gavi attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi (REUTERS)

    Gol perdesini 30. dakikada Gavi'nim asistinde Pedri açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise Rodrigo de Paul skoru dengeledi. Uzatmaya sahneye Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth çıktı ve takımını öne geçiren isim oldu.

    Rodrigo de Paul skoru dengeledi (AFP)Rodrigo de Paul skoru dengeledi (AFP)

    Bu sonuçla Atletico Madrid bir maçı eksikle 41 puana ulaştı. Barcelona ise 38'de kaldı.

    Barcelona sezonun ikinci yarısına Getafe deplasmanında başlayacak. Atletico Madrid ise Osasuna'yı ağırlayacak.