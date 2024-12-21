Mourinho ameliyat olacak!

Fenerbahçe'de son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Jose Mourinho, bugün İstanbul'dan ayrılacak.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.



TAKIMA 1 HAFTA İZİN VERDİ



Portekizli teknik adam takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.



LİGE İKİ HAFTA ARA



Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 hafta ara verilecek. Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.