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Mourinho ameliyat olacak!

Fenerbahçe'de son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Jose Mourinho, yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 12:51 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 12:51
Mourinho ameliyat olacak!

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    Fenerbahçe'de son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Jose Mourinho, bugün İstanbul'dan ayrılacak.

    Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

    TAKIMA 1 HAFTA İZİN VERDİ

    Portekizli teknik adam takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

    LİGE İKİ HAFTA ARA

    Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 hafta ara verilecek. Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

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