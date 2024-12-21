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Hull City sonunda kazandı!

İngiltere Championship 22. hafta maçında Hull City, sahasında Swansea City'yi 2-1 mağlup etti ve 13 maç sonra galip geldi. Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Joao Pedro, 80. dakikada ise Mason Burstow kaydetti. Swansea City'nin golü 42. dakikada Harry Darling'den geldi.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 17:32 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 17:32
Hull City sonunda kazandı!

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    İngiltere Championship 22. hafta maçında Hull City, sahasında Swansea City ile karşılaştı. The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Joao Pedro, 80. dakikada ise Mason Burstow kaydetti. Swansea City'nin golü 42. dakikada Harry Darling'den geldi.

    Hull City'de milli oyuncu Abdülkadir Ömür maçı yedek kulübesinde tamamladı.

    Ruben Selles'in öğrencileri bu sonuçla ligde 13 maç sonra galip gelmeyi başardı. Swansea ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

    Bu sonucun ardından Hull City puanını 19'a çıkardı. Swansea City ise 27 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Preston deplasmanına gidecek. Swansea City ise QPR ile karşılaşacak.

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