Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

EKSİKLER



Beşiktaş'ta 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart cezasından dolayı Alanyaspor maçında oynayamayacak.



Tayyip Talha, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncunun yerine sakatlığını atlatan Felix Uduokhai'nin oynaması bekleniyor.



Öte yandan siyah-beyazlı takımda uzun süre sahalardan uzak kalacak Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin tedavileri sürüyor.





Siyah-beyazlı futbolcular Rashica ile Immobile'nin maçta forma giyip giymeyeceğine ilişkin son durumun maç saatine doğru belli olacağı ifade ediliyor.





BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU SINIRDA



Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 5 oyuncu ceza sınırında yer alıyor.



Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Jonas Svensson, orta saha Al-Musrati ile golcü isim Ciro Immobile, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



Bu oyuncular, cezalı duruma düşmeleri halinde Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



