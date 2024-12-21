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Beşiktaş'ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lige havlu atan Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Son olarak ligin son sırasındaki Adana Demirspor'a yenilen siyah beyazlılar, alacağı galibiyetle taraftarlarından özür dilemek istiyor. Serdar Topraktepe sahaya süreceği 11'i de belirlerken büyük bir sürprize imza atacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 12:01 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 12:01
Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

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    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

    Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

    BİR TEK FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

    Ligde 10. hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından 3 puan almakta zorlanan siyah-beyazlılar, son 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazandı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi.

    Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup olan "Kara Kartal"da bu sonucun ardından futbolcular, taraftardan tepki görmüştü. Alanyaspor karşısında galip gelmek isteyen siyah-beyazlılar, 3 puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.

    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

    Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 4'er yenilgi ve beraberlikle topladığı 25 puan ile 6. sırada kendine yer buldu.

    Son 3 maçta 2 kez sahadan kazanarak ayrılan Alanyaspor ise toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 17 puanla 14. sırada yer aldı.

    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

    EKSİKLER

    Beşiktaş'ta 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart cezasından dolayı Alanyaspor maçında oynayamayacak.

    Tayyip Talha, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

    Tecrübeli oyuncunun yerine sakatlığını atlatan Felix Uduokhai'nin oynaması bekleniyor.

    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

    Öte yandan siyah-beyazlı takımda uzun süre sahalardan uzak kalacak Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin tedavileri sürüyor.

    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

    Siyah-beyazlı futbolcular Rashica ile Immobile'nin maçta forma giyip giymeyeceğine ilişkin son durumun maç saatine doğru belli olacağı ifade ediliyor.

    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

    BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU SINIRDA

    Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 5 oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

    Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Jonas Svensson, orta saha Al-Musrati ile golcü isim Ciro Immobile, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

    Bu oyuncular, cezalı duruma düşmeleri halinde Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

    İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU

    Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 17. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında oynanan 16 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

    Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 33 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 17 gol kaydetti.

    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

    MUHTEMEL 11

    Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

    MERT, SVENSSON, UDUOKHAI, ZAYNUTDINOV, EMİRHAN, AL-MUSRATI, CHAMBERLAIN, SALİH, RAFA SILVA, CAN KELEŞ, SEMİH.

    Beşiktaş’ta sürpriz 11! Alanya maçında o isim sahada

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