Şenol Güneş’ten Galatasaray maçı ve Fernando Muslera tepkisi!

Şenol Güneş VAR tekonolojisinin farklı kullanıldığını söyledi (AA) "VAR İŞİNE GELENİ GÖSTERİYORSA TEKNOLOJİ KÖTÜ NİYETLE KULLANILIYORDUR" "Teknik alanı ihlal ettiğim için özür dilerim ama sinirlendim. İlk 10 dakikada hakemlerin niyetini okumak o kadar kolay ki... Sayın başkan da onu biliyor, futbolu biliyor. Orada hakemin ne yapmak istediğini görüyorsunuz. Hakemin verdiği, vermediği penaltılar konuşulur. VAR işine gelen pozisyonu gösteriyorsa, aleyhimize olan penaltıyı gösterip lehimize olanı göstermiyorsa o zaman o teknoloji kötü niyetle kullanıyordur."

Şenol Güneş, Serdar Saatçı'ya erken gösterilen sarı kartın kendilerini etkilediğini belirtti (AA) "MAÇIN BAŞINDA BİZİ SİNDİRDİLER" "Kazanabileceğimiz bir maç oldu, iyi oynadık. Ama bizi maçın başında sindirmeleri... Serdar ikinci faulünde sarı kart görüyor, başka bir oyuncu 7-8 defa aynı hareketi yapıp kart görmüyorsa bir tuhaflık var bu işte. Benim oyuncum bu hafta yok, diğer oyuncu sahada. Aynı şey kırmızı kart için geçerli. 'Şiddet' ölçülüyormuş... Neyle ölçüyorsun bu şiddeti! Adam dirseğiyle geliyor, niyetiyle geliyor, teşebbüs darbelemek. Görüyorsun, darbe de var. 'Şiddeti fazla değilmiş', yorumu böyle yaptıktan sonra ne konuşayım sana ben?"



Şenol Güneş Kadir Sağlam'atepki gösterdi (AA) "BÖYLE HATA MI OLUR!" "Biz hakemden mi kaybettik? Yemeseydik golü bir şey yoktu. Rakibe çarptık, faul yaptık, kafayı vurdurduk yedik golü. Ondan önce ofsayt var, diğer yediğimiz golden önce faul var. Başkanın futbol adamı olduğunu biliyorum, MHK Başkanı sorsun 'Neye göre karar verdin?' diye. Topu alıp gole gidiyorsun, atak kesilecek, dönüp gol yiyorsun, sonra 'hata' deniyor. Ne hatası ya! Bunlar hata diye tarif edilebilir mi?"

Şenol Güneş, Fernando Muslera'nın sarı kart görmesi gerektiğini söyledi (AA) "MUSLERA'YA KART YOK" "Özür diledim çünkü teknik alanı ihlal ettim. Ama benim yanıma teknik alana gelen rakip kaleciye (Muslera) hiçbir kart yok. Benim yanıma gelen kaleciye kart yok, ben 10 metre çıktım diye 'dışarı atılması lazım' deniyor. Atılalım, önemli değil."



Şenol Güneş çok sert ifadeler kullandı (AA) "YARIN TOPRAĞIN ALTINA GİRERSİNİZ" "Filler tepişiyor, çimler eziliyor. Bu çimlere ihtiyacınız var ya. Bunsuz yaşayamazsınız. Yarın siz de düşer toprağın altına girersiniz merak etmeyin, herkesin yeri değişecektir."