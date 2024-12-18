Batshuayi’den taraftara mesaj!

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın kahramanlarından Michy Batshuayi, Sarı-Kırmızılı kulübün televizyona açıklamalarda bulundu.Michy Batshuayi: "Çok mutluyum. Çünkü önemli bir goldü. Taraftarımızın önünde gol attığım için çok mutluyum, kazandık."Michy Batshuayi: "Neden atlıyor?" (Gülerek). Çılgınca işte bu yüzden Türkiye'yi seviyorum. Çünkü futbolu çok seviyorlar. Bu çok güzel bir şey."Michy Batshuayi: "Bana bu videoyu atar mısın? Paylaşacağım. Harika bir his. Bu tür videoları çok seviyorum, beni motive ediyor. Bu yüzden bu videoları izlemeyi seviyorum."Michy Batshuayi: "Lig şampiyonluğunu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız."