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Batshuayi'den taraftara mesaj!

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın kahramanlarından Michy Batshuayi, Sarı-Kırmızılı kulübün televizyona açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 16:51
Batshuayi’den taraftara mesaj!

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    Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın kahramanlarından Michy Batshuayi, Sarı-Kırmızılı kulübün televizyona açıklamalarda bulundu.

    -Golden sonra neler hissettin? Duyguların neler?

    Michy Batshuayi: "Çok mutluyum. Çünkü önemli bir goldü. Taraftarımızın önünde gol attığım için çok mutluyum, kazandık."

    -Sosyal medyada viral olan iki reaksiyon videomuz var. İlk video çok çılgınca. Golünden sonra sevinçten camdan atlayan bir Galatasaray taraftarı var.

    Michy Batshuayi: "Neden atlıyor?" (Gülerek). Çılgınca işte bu yüzden Türkiye'yi seviyorum. Çünkü futbolu çok seviyorlar. Bu çok güzel bir şey."

    -İkinci video tribünden...

    Michy Batshuayi: "Bana bu videoyu atar mısın? Paylaşacağım. Harika bir his. Bu tür videoları çok seviyorum, beni motive ediyor. Bu yüzden bu videoları izlemeyi seviyorum."

    -Son olarak taraftara mesajın nedir?

    Michy Batshuayi: "Lig şampiyonluğunu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız."

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