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Eyüpspor - Etimesgut | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı maçta Eyüpspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u ağırlıyor. A Spor'un yayınladığı zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:51 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:51
Eyüpspor - Etimesgut | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.

    Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı maçta Eyüpspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u ağırlıyor.

    A Spor'un yayınladığı zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz;

    ASpor CANLI YAYIN

    5. TUR FİKSTÜRÜ

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programı şöyle:

    17 Aralık Salı:

    13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

    15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)

    18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)

    20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

    18 Aralık Çarşamba:

    13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)

    13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)

    13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)

    13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)

    13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

    13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)

    15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

    15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

    18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

    20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK (Gaziantep)

    19 ARALIK PERŞEMBE:

    13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)

    14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)

    17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat)

    17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

    20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)

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