Serdar Topraktepe'den özür! "Takım bu durumda olmamalı"

ÖZÜR DİLEDİ Topraktepe, Adana Demirsğpor maçının daha zor olacağını bildiklerini söyleyerek; "Bu maçın önemini, Fenerbahçe maçından daha zor olacağını, Adana Demirspor 'un kaybedecek bir şeyinin olmadığını ve iyi başlamamız gerektiğini söyledik. Ama maça başladık, hiç bir reaksiyon göstermedik! Bazı maçlarda teknik ve taktik konuşulmaz, bu maç öyleydi. İkinci yarı reaksiyon verdik ama iş işten geçmişti! Kendi adıma, bütün camiadan özür dilerim! Takımın bu durumda olmaması gerekir. Çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum!" ifadelerini kullandı.

Serdar Topraktepe derbi sonrası yaşanan puan kaybıyla üzüldü (AA)

"BİZE GÖRE RAHATLARDI"

Bu maçın önemini futbolcularına defalarca söylediklerini anlatan Topraktepe, şunları dile getirdi: "Fenerbahçe maçından da zor olacağını söyledik. Çünkü Adana Demirspor'un kaybedeceği bir şey yoktu. Futbolcularının kaybedeceği bir şey yoktu. Bize göre rahattılar. O yüzden 'direnç göreceğimizi' söylemiştik. Ama maça başladığımızda ilk yarı futbolcularım bu reaksiyonu gösteremedi. İlk yarıyı 2-0 mağlup kapattık. İkinci yarı bunu göstermeye çalıştık. Gösterdik de golü de bulduk. 10 kişi kaldık, pozisyonlar vardı ama iş işten geçmişti. Bunu ilk yarı yapmamız gerekiyordu. Camiamdan ve taraftarımdan özür diliyorum. Bazı maçlar vardır tekniğin, taktiğin konuşulmadığı maç, böyle bir maçtı. Kaybettiğimiz için de çok üzgünüm."