Akrepler doludizgin! Antalyaspor Kayserispor 2-0 MAÇ SONUCU

Antalyaspor evinde ağırladığı Kayserispor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Mücadelenin ilk yarısı Kenan Piric'in asisti sonrasında Sander van de Streek'in golüyle 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. 74'te ise Soner Dikmen farkı ikiye çıkaran isim oldu.
Bu sonuçla kırmızı beyazlılar puanını 21'e yükseltti. Gelecek hafta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
Antalyaspor son 4 maçında 3. galibiyetini aldı (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Karimi'nin ara pasına hareketlenerek kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, Kenan Piric meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yerden ortasında ön direğe hareketlenen Van de Streek'in uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
28. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı kornerde yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaleci Kenan Piric'in uzun pasına hareketlenerek kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in kafayla aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.