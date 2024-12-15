Akrepler doludizgin! Antalyaspor Kayserispor 2-0 MAÇ SONUCU

Antalyaspor evinde ağırladığı Kayserispor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Mücadelenin ilk yarısı Kenan Piric'in asisti sonrasında Sander van de Streek'in golüyle 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. 74'te ise Soner Dikmen farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Bu sonuçla kırmızı beyazlılar puanını 21'e yükseltti. Gelecek hafta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar ise Galatasaray'ı ağırlayacak.