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Liverpool Devler Ligi'nde de esiyor!

İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor. Arne Slot'un ekibi Devler Ligi'nde 6'da 6 yaparken, bu başarıyla birlikte kalesini de gole kapatmayı başardı.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:33 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:33
Liverpool Devler Ligi’nde de esiyor!

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İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor.

Arne Slot'un ekibi Devler Ligi'nde 6'da 6 yaparken, bu başarıyla birlikte kalesini de gole kapatmayı başardı.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta kalesinde yalnızca bir gol gördü.

İngiliz ekibi, o golü de Devler Ligi'nin ilk haftasındaki Milan deplasmanında henüz 3. dakikasında yemişti.

Liverpool'un Devler Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde:

Milan 1-3 Liverpool
Liverpool 2-0 Bologna
Leipzig 0-1 Liverpool
Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen
Liverpool 2-0 Real Madrid
Girona 1-0 Liverpool

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