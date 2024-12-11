Liverpool Devler Ligi’nde de esiyor!

İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor.Arne Slot'un ekibi Devler Ligi'nde 6'da 6 yaparken, bu başarıyla birlikte kalesini de gole kapatmayı başardı.Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta kalesinde yalnızca bir gol gördü.İngiliz ekibi, o golü de Devler Ligi'nin ilk haftasındaki Milan deplasmanında henüz 3. dakikasında yemişti.Milan 1-3 LiverpoolLiverpool 2-0 BolognaLeipzig 0-1 LiverpoolLiverpool 4-0 Bayer LeverkusenLiverpool 2-0 Real MadridGirona 1-0 Liverpool