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Victor Nelsson'a sürpriz talip! Championship ekibi Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçti

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Victor Nelsson konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Danimarkalı stoperle Championship ekibi Burnley ilgileniyor. İngiliz kulübünün Premier Lig’e çıkılması durumunda geçerli olacak olan zorunlu satın alma opsiyonuyla Nelsson’u kiralamak istediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Victor Nelsson’a sürpriz talip! Championship ekibi Galatasaray’ın yıldızı için harekete geçti

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Bu sezon performansıyla çok ciddi eleştiri konusu olan Victor Nelsson son dönemde teknik direktör Okan Buruk'un da gözünden düşmüş durumda. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçındaki çok kötü performansı sonrası bir daha toparlanamayan Danimarkalı stoperle alakalı flaş gelişmeler yaşanıyor.

Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İngiltere Championship takımlarından Burnley'in yıldız futbolcuyu kiralamak istediği belirlendi. Ada kulübünün Premier Lig'e çıkılması durumunda devreye girecek olan zorunlu satın alma opsiyonuyla Nelsson'u kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Burnley şu anda zirvenin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İngiliz kulübünün şu anda sadece Nelsson'un menajeriyle görüştüğü, kısa süre içinde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

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