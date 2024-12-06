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Atalanta - Milan | CANLI

Serie A'da futbol heyecanı devam ediyor. 4. sırada yer alan Milan, 2. basamaktaki Atalanta'ya konuk oluyor. Kırmızı siyahlılar zorlu deplasmanda son maçlardaki çıkışını sürdürmek, Bergamo temsilcisi ise evinde kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek amacında. Atalanta - Milan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 22:45 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 22:45
Atalanta - Milan | CANLI

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Serie A'da Milan, Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Atalanta - Milan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizAtalanta - Milan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

ATALANTA - MILAN MAÇI İLK 11'LERİ

ATALANTA: Carnescchi; Djimisti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon (C), Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

MILAN: Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez (C); Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.

Atalanta Young Boys'u 6-1 yendi (İHA)Atalanta Young Boys'u 6-1 yendi (İHA)

LİGDE KÖTÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MUHTEŞEM

Milan, Atalanta karşısına çıkmadan önce oynadığı son karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Her ne kadar ligde bunu yansıtamasa da Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Atalanta ise Gasperini yönetiminde Napoli'nin en yakın takipçisi olarak yoluna devam ediyor. Son 8 lig müsabakasından galibiyetle ayrılan Bergano ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup konumda.

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