Atalanta - Milan | CANLI

Atalanta Young Boys'u 6-1 yendi (İHA)

LİGDE KÖTÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MUHTEŞEM

Milan, Atalanta karşısına çıkmadan önce oynadığı son karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Her ne kadar ligde bunu yansıtamasa da Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Atalanta ise Gasperini yönetiminde Napoli'nin en yakın takipçisi olarak yoluna devam ediyor. Son 8 lig müsabakasından galibiyetle ayrılan Bergano ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup konumda.