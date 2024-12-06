Atalanta - Milan | CANLI

Serie A'da Milan, Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Serie A'da Milan, Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ATALANTA - MILAN MAÇI İLK 11'LERİ
ATALANTA: Carnescchi; Djimisti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon (C), Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.
MILAN: Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez (C); Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.
LİGDE KÖTÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MUHTEŞEM
Milan, Atalanta karşısına çıkmadan önce oynadığı son karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Her ne kadar ligde bunu yansıtamasa da Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Atalanta ise Gasperini yönetiminde Napoli'nin en yakın takipçisi olarak yoluna devam ediyor. Son 8 lig müsabakasından galibiyetle ayrılan Bergano ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup konumda.