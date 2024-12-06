Alkış alan hareket! Mauro Icardi’nin sözleşme dondurma iddialarının perde arkası TAKVİM’de

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası geçtiğimiz gün Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızın sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurulacağı iddia edilmiş ancak Başkan Dursun Özbek çıkan haberleri yalanlamıştı.
Mauro Icardi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
A SPOR'DA AÇIKLAMIŞTI
A Spor canlı yayınına konuk olan Özbek, "Icardi, bütün Galatasaraylıların ve futbol kamuoyunun sevdiği bir figür. Herkes tarafından sevilen iki elin parmağını geçmeyecek insan vardır. Galatasaray, öyle vefasız ki Icardi'nin sözleşmesini donduracak... Öyle bir şey yok" ifadesini kullanmıştı. TAKVİM bu iddiaların perde arkasını araştırdı ve çarpıcı bir detaya ulaştı. Sözleşme dondurma teklifinin bizzat Icardi tarafından yönetime sunulduğu ortaya çıktı.
Mauro Icardi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
MAYISTA DÖNMEK İSTİYOR
Alınan bilgilere göre yıldız futbolcu, "Eğer ocak ayında transfer yapacaksanız sözleşmemi dondurabilirsiniz" ifadesini kullandı.