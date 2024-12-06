Alkış alan hareket! Mauro Icardi’nin sözleşme dondurma iddialarının perde arkası TAKVİM’de

Mauro Icardi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

A SPOR'DA AÇIKLAMIŞTI

A Spor canlı yayınına konuk olan Özbek, "Icardi, bütün Galatasaraylıların ve futbol kamuoyunun sevdiği bir figür. Herkes tarafından sevilen iki elin parmağını geçmeyecek insan vardır. Galatasaray, öyle vefasız ki Icardi'nin sözleşmesini donduracak... Öyle bir şey yok" ifadesini kullanmıştı. TAKVİM bu iddiaların perde arkasını araştırdı ve çarpıcı bir detaya ulaştı. Sözleşme dondurma teklifinin bizzat Icardi tarafından yönetime sunulduğu ortaya çıktı.