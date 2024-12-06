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Alkış alan hareket! Mauro Icardi'nin sözleşme dondurma iddialarının perde arkası TAKVİM'de

Kısa bir süre önce ülkesinde ameliyat olan yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin yöneticilere, "Eğer transfer yapacaksanız sözleşmemi dondurun" teklifini ilettiği ortaya çıktı. Fakat Başkan Dursun Özbek’in, "Senin sezon bitmeden sahalara döneceğine inanıyorum" diyerek Arjantinli golcünün teklifini geri çevirdiği vurgulandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Alkış alan hareket! Mauro Icardi’nin sözleşme dondurma iddialarının perde arkası TAKVİM’de

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Geçirdiği ağır sakatlık sonrası geçtiğimiz gün Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızın sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurulacağı iddia edilmiş ancak Başkan Dursun Özbek çıkan haberleri yalanlamıştı.

Mauro Icardi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mauro Icardi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

A SPOR'DA AÇIKLAMIŞTI
A Spor canlı yayınına konuk olan Özbek, "Icardi, bütün Galatasaraylıların ve futbol kamuoyunun sevdiği bir figür. Herkes tarafından sevilen iki elin parmağını geçmeyecek insan vardır. Galatasaray, öyle vefasız ki Icardi'nin sözleşmesini donduracak... Öyle bir şey yok" ifadesini kullanmıştı. TAKVİM bu iddiaların perde arkasını araştırdı ve çarpıcı bir detaya ulaştı. Sözleşme dondurma teklifinin bizzat Icardi tarafından yönetime sunulduğu ortaya çıktı.

Mauro Icardi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mauro Icardi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

MAYISTA DÖNMEK İSTİYOR
Alınan bilgilere göre yıldız futbolcu, "Eğer ocak ayında transfer yapacaksanız sözleşmemi dondurabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Dursun Özbek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dursun Özbek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak Başkan Dursun Özbek bu öneriyi, "Senin sezon bitmeden sahalara döneceğine inanıyorum" diyerek geri çevirdiği belirtildi. Kulüp doktoru Yener İnce, Icardi için haziran ayını işaret etmişti. Ancak Arjantinli yıldız mayıs ayı başında sahalara dönmeyi hedefliyor.

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