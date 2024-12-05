Galatasaray'ın istifa çağrısı sonrası TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan ilk cevap! "Dursun Özbek'e saygım yok"

Sarı kırmızılıların açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İBrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

HACIOSMANOĞLU'NDAN CANLI YAYINDA CEVAP

Yayın sırasında Galatasaray'ın açıklaması okunmasının ardından Hacıosmaoğlu şunları söyledi: "İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur. Dursun Özbek iddialarını ispatlamak zorunda. Bütün camialara saygım sonsuzdur, Galatasaray'a da saygım var.

Başkanlarının olmayan şeyleri varmış gibi konuşmasından ötürü onu da yargılansınlar. Yalılarda, kapı arkalarında kim böyle bir şey yaparsa haysiyetsiz ve şerefsizdir. Ben Ali Koç'un yalısının nerede olduğunu biliyorsam namerdim. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur.