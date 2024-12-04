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Maviler hayata döndü! Manchester City Nottingham Forest 3-0 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Manchester City evinde Nottingham Forest'ı ağırladı. Maviler, uzun süredir kazanamadığı sürecin ardından rakibini 3-0 yenerek şeytanın bacağını kırmayı başardı. Ayrıca Liverpool'un puan kaybı sonrasında bir nebze de olsa zirveye yaklaştı. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 23:54 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 00:33
Maviler hayata döndü! Manchester City Nottingham Forest 3-0 MAÇ SONUCU

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Son 4 maçından mağlubiyetle ayrılarak lider Liverpool'un 11 puan gerisine düşen Manchester City, evinde Nottingham Forest'ı ağırladı. Maviler, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

İlkay Gündoğan (AFP)İlkay Gündoğan (AFP)

HAFTALAR SONRA 3 PUAN

Son galibiyetini 4 hafta önce alan Mancheste City, Nottingham Forest'ı Bernardo Silva, Kevin de Bruyne ve Jeremy Doku'nun golleriyle 3-0 yenmeyi başardı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken konuk takım ise 22'de kaldı.

Pep Guardiola ve öğrencileri hafta sonunda Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Nottingham ise Manhester'ın kırmızılarıyla Old Trafford'da kozlarını paylaşacak.

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