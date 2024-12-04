Maviler hayata döndü! Manchester City Nottingham Forest 3-0 MAÇ SONUCU

İlkay Gündoğan (AFP)

HAFTALAR SONRA 3 PUAN

Son galibiyetini 4 hafta önce alan Mancheste City, Nottingham Forest'ı Bernardo Silva, Kevin de Bruyne ve Jeremy Doku'nun golleriyle 3-0 yenmeyi başardı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken konuk takım ise 22'de kaldı.

Pep Guardiola ve öğrencileri hafta sonunda Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Nottingham ise Manhester'ın kırmızılarıyla Old Trafford'da kozlarını paylaşacak.