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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan istifa cevabı

Süper Lig'de üst üste alınan sonuçların adından Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst istifa sorusunu yanıtladı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:24 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:38
Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst’tan istifa cevabı

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Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla takımı teslim ettiği Giovanni van Bronckhorst, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Maccabi Tel Aviv'e de yenilerek eleştirilerin hedefine oturdu.

Giovanni van Bronckhorst (AA)Giovanni van Bronckhorst (AA)

Basın toplantısında istifa sorusunu yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı; "Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz." dedi.

"RADİKAL BİR KARAR ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

"Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu..."

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