Arda’lı Madrid hata yapmadı! Leganes Real Madrid 0-3 MAÇ SONUCU

Lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde maça başlayan Real Madrid , zorlu deplasmanda Kylian Mbappe ile ilk yarının sonunda 1-0 öne geçti. 66'da Federico Valverde, frikikten attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 85'inci dakikasında Jude Bellingham sahneye çıkarak skoru 3-0 olarak belirledi.

Real Madrid zirve takibine devam etti (AA)

ARDA 75 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, Leganes karşısında 75 dakika forma giydi. Genç oyuncu yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Karşılaşma içinde yaptığı hareketler ve attığı çalımlarla dikkat çekti. Ayrıca birkaç kez yakaladığı gol pozisyonuyla da ön plana çıktı.

Real Madrid hafta içinde Liverpool deplasmanına gidecek. La Liga'da ise Getafe'yi ağırlayacak.