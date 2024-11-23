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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Danimarkalı orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard'a kancayı attı

Sarı-Lacivertliler, Salzburg’un 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard’ı yakından takip ediyor. Öte yandan Danimarkalı genç yıldız, bu sezon 12 maçta, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 07:07
Fenerbahçe’den sürpriz hamle! Danimarkalı orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard’a kancayı attı

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Fenerbahçe'den sürpriz atak. Sarı-Lacivertliler, Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg'ta forma giyen 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha Maurits Kjaergaard'ı yakından takip ediyor.

Maurits Kjaergaard (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Maurits Kjaergaard (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fenerbahçeli kurmayların yıldız oyuncuyu izlediği ve oyuncu hakkında rapor hazırladıkları öğrenildi. 2019 yılından beri Salzburg'ta forma giyen genç Viking'in sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Maurits Kjaergaard (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Maurits Kjaergaard (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sarı Kanarya, genç yıldızı devre arası ya da sezon sonunda renklerine katmayı planlıyor. Bu sezon 12 maçta forma giyen Kjaergaard, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

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