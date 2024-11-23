Fenerbahçe’den sürpriz hamle! Danimarkalı orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard’a kancayı attı

Fenerbahçe'den sürpriz atak. Sarı-Lacivertliler, Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg'ta forma giyen 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha Maurits Kjaergaard'ı yakından takip ediyor.

Maurits Kjaergaard (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fenerbahçeli kurmayların yıldız oyuncuyu izlediği ve oyuncu hakkında rapor hazırladıkları öğrenildi. 2019 yılından beri Salzburg'ta forma giyen genç Viking'in sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Maurits Kjaergaard (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sarı Kanarya, genç yıldızı devre arası ya da sezon sonunda renklerine katmayı planlıyor. Bu sezon 12 maçta forma giyen Kjaergaard, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.