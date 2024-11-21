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Beşiktaş'ta Ernest Muçi şoku!

Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan Ernest Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Arnavut futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:34 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:34
Beşiktaş’ta Ernest Muçi şoku!

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Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna ile oynadığı maçta sakatlanan Ernest Muçi'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Ernest Muçi. (REUTERS)Ernest Muçi. (REUTERS)

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Arnavutluk milli takımının Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi'nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır."

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