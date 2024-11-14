TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Uluslar B Ligi Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde zirve mücadelesine devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, grup liderliği için kritik öneme sahip olan Türkiye - Galler maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 16 Kasım 2024 Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak karşılaşma, saat 22:00'de TV8'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Montella yönetimindeki millilerimiz, bu zorlu mücadelede üç puanı hedefliyor.