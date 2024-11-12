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Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş bir araya geliyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında yapılacak olan transferler ve yolların ayrılacağı isimleri netleştirmek için İstanbul’da toplanacak.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş bir araya geliyor

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Trabzon'da kadro dışı bırakılan 4 futbolcu Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Denswil'in ardından yeni kararların alınması için Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş, İstanbul'da bir araya gelecek.

SAYI ARTABİLİR
Görüşmede ilk olarak alınan kadro dışı kararına yeni isimlerin eklenip eklenmemesi yönünde bir toplantı yapılacak. Daha sonra ise devre arasında atılacak adımlar masaya yatırılacak. Takımdan gönderilecek isimler teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda belirlenecek ve yönetim kurulu da bu konudaki fikirlerini sunacak. Kadro dışı bırakılan 4 isimle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim bu isimlere gelecek olan teklifleri hemen değerlendirmeye alacak.

TRANSFER İSTİYOR
5 veya 6 isimle devre arasında yolların ayrılması beklenirken, aynı oranda transferin takıma katılması bekleniyor. Stoper, bek, orta saha, kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına transfer beklentisi olan teknik direktör Şenol Güneş'in, belirlediği listeyi yönetim kuruluna sunacak. Şenol Güneş'in transfer listesinde takıma direkt katkı sağlayacak ve ilk 11'e katılacak kalitede oyuncular olduğu öğrenildi.

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