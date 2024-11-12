Ezeli rakipten Fenerbahçe’ye Talisca çalımı!

Sarı-Lacivertliler, ligin ilk devresini minimum kayıpla bitirip ara transfer döneminde bombaları patlatmayı hedefliyor. Şu anda kesin iki takviye yapılacak bölgeler sol bek ve 'skorer 10 numara' olarak belirlendi.
Sarı-Lacivertliler, ligin ilk devresini minimum kayıpla bitirip ara transfer döneminde bombaları patlatmayı hedefliyor. Şu anda kesin iki takviye yapılacak bölgeler sol bek ve 'skorer 10 numara' olarak belirlendi.
Her iki pozisyon için de alternatifli bir liste hazırlandı. Sportif direktör Branco, bu listedeki isimler için çalışmalara başladı. Yönetim, Jose Mourinho'yla da yapılan fikir alış verişleri sonrası sol bek ve 10 numara için 1 numaralı hedeflerini belirledi.
TALISCA İÇİN DEV REKABET
Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında 2 sezon kiralık olarak forma giymişti. Sambacı, 80 maçta 37 gol ve 14 asistle taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplamıştı.
Talisca, Türkiye'den ayrıldığından beri her transfer döneminde 3 büyüklerin gündemine geliyor. Ocak ayında Fenerbahçe, Al-Nassr'ın göndermek istediği 30 yaşındaki hücum oyuncusuna imza attırmaya kararlı. Fanatik'in haberine göre ligde kötü giden Beşiktaş da Talisca'nın peşinde.
Türk futbolunun iki devi, yıldız futbolcu için büyük bir rekabete girecek gibi görünüyor. Fenerbahçe, Mourinho kozuyla bu transferde öne geçmeyi umuyor.