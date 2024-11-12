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Ezeli rakipten Fenerbahçe'ye Talisca çalımı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler ara transfer dönemi için sol bek ve 10 numara hedeflerini belirledi. Bu doğrultuda listenin başına Anderson Talisca ismi yazıldı. Ancak Kanarya'nın ezeli rakibinin de transfer için yarışta olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 14:15 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 14:15
Ezeli rakipten Fenerbahçe’ye Talisca çalımı!

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Sarı-Lacivertliler, ligin ilk devresini minimum kayıpla bitirip ara transfer döneminde bombaları patlatmayı hedefliyor. Şu anda kesin iki takviye yapılacak bölgeler sol bek ve 'skorer 10 numara' olarak belirlendi.

Ezeli rakipten Fenerbahçe’ye Talisca çalımı!

Her iki pozisyon için de alternatifli bir liste hazırlandı. Sportif direktör Branco, bu listedeki isimler için çalışmalara başladı. Yönetim, Jose Mourinho'yla da yapılan fikir alış verişleri sonrası sol bek ve 10 numara için 1 numaralı hedeflerini belirledi.

Ezeli rakipten Fenerbahçe’ye Talisca çalımı!

TALISCA İÇİN DEV REKABET

Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında 2 sezon kiralık olarak forma giymişti. Sambacı, 80 maçta 37 gol ve 14 asistle taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplamıştı.

Ezeli rakipten Fenerbahçe’ye Talisca çalımı!

Talisca, Türkiye'den ayrıldığından beri her transfer döneminde 3 büyüklerin gündemine geliyor. Ocak ayında Fenerbahçe, Al-Nassr'ın göndermek istediği 30 yaşındaki hücum oyuncusuna imza attırmaya kararlı. Fanatik'in haberine göre ligde kötü giden Beşiktaş da Talisca'nın peşinde.

Ezeli rakipten Fenerbahçe’ye Talisca çalımı!

Türk futbolunun iki devi, yıldız futbolcu için büyük bir rekabete girecek gibi görünüyor. Fenerbahçe, Mourinho kozuyla bu transferde öne geçmeyi umuyor.

Ezeli rakipten Fenerbahçe’ye Talisca çalımı!

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