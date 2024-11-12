Ezeli rakipten Fenerbahçe’ye Talisca çalımı!

Sarı-Lacivertliler, ligin ilk devresini minimum kayıpla bitirip ara transfer döneminde bombaları patlatmayı hedefliyor. Şu anda kesin iki takviye yapılacak bölgeler sol bek ve 'skorer 10 numara' olarak belirlendi.

Her iki pozisyon için de alternatifli bir liste hazırlandı. Sportif direktör Branco, bu listedeki isimler için çalışmalara başladı. Yönetim, Jose Mourinho'yla da yapılan fikir alış verişleri sonrası sol bek ve 10 numara için 1 numaralı hedeflerini belirledi.



