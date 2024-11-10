Potanın Perileri FIBA EuroBasket 2025’te

Ay-yıldızlılar karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek ve Teaira Zyaire McCowan 5'iyle başladı. Karşılaşmanın ilk periyoduna üstünlüğünü hissettirerek başlayan Türkiye, bu periyotta rakibine sadece 9 sayı şansı verdi : 9-19. Özellikle McCowan ve Tilbe ile pota altında etkili olan Ay-yıldızlılar ilk yarıyı da 32-18 öne kapamayı başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan 3'üncü periyotta da etkili oyununu sürdüren A Milli Takım farkı 16 sayı kadar çıkarırken final periyoduna da 51-38 önde gitti. Son periyotta hata yapmayan milliler maçtan 65-50 galip ayrıldı.

Milli takımda Teaira McCowan 24 sayı - 13 ribaund, Alperi Onar 12 sayı - 3 asist ve Sevgi Uzun 5 sayı - 5 asist - 3 ribaund ile oynadı. Slovakya'da ise Miroslava Mistinova 11 sayı kaydetti.