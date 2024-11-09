Eyüp’ün yükselişi sürüyor! Adana Demirspor Eyüpspor 0-1 MAÇ SONUCU

Bu sezon ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de yakaladığı çıkışla hekesin dikkatini çeken Eyüpspor, 12'inci haftada Adana Demirspor ile karşılaştı. Mor sarılı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Karşılaşmadaki tek gol Ahmet Kutucu'dan geldi. Gurbetçi futbolcu üst üste 6. maçta skor katkısı vererek önemli bir istatistik elde etti.
Eyüpspor bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti.
Eyüpspor Adana Demirspor'u da yenmeyi başardı (İHA)
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada Eyüpspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Thiam, topu kafayla altıpasa indirdi. Yerden seken top Ahmed Kutucu'nun volesinde ağlarla buluştu: 0-1.
19'uncu dakikada orta sahada kazandığı topla kontratağa kalkan Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Yusuf'un ceza sahası yayının üzerinden yaptığı plase şutta top az farkla yandan auta çıktı.
24'üncü dakikada sağ kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Arda Kurtulan, ceza sahası çaprazından topu içeri ortaladı. Ters kanatta topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un gelişine şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
36'ncı dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattaki Yusuf Sarı, topu diğer kanada gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Yavuz Kol'un sert şutunda top kaleye paralel gitti ve taca çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
60'ıncı dakikada Eyüpspor'da sağ kanattan atağa çıkan Dubois, pas atacak arkadaşını bulamayınca çalımlarla ceza sahasına girdi. Dubois'in sert şutunda savunma son anda araya girdi ve top kornere gitti.
71'inci dakikada rakip ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına Yusuf Sarı geçti. Yusuf'un plase şutunda top, az farkla yandan auta gitti.
83'üncü dakikada sağ kanattan korner kullanan Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, topu penaltı noktasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.