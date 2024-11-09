Eyüp’ün yükselişi sürüyor! Adana Demirspor Eyüpspor 0-1 MAÇ SONUCU

Bu sezon ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de yakaladığı çıkışla hekesin dikkatini çeken Eyüpspor, 12'inci haftada Adana Demirspor ile karşılaştı. Mor sarılı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmadaki tek gol Ahmet Kutucu'dan geldi. Gurbetçi futbolcu üst üste 6. maçta skor katkısı vererek önemli bir istatistik elde etti.

Eyüpspor bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti.