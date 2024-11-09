Alex Demirel’i üzdü! Antalyaspor - Bodrumspor : 3-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.



5 golün çıktığı maçta gülen taraf 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu. Bu sonuçla Alex de Souza'lı Antalyaspor 14 puanla 11. sıraya yükseldi. Volkan Demirel'li Bodrum FK ise 11 puanla 15. sırada kaldı.

Antalyaspor sahasında Bodrumspor'u 3-2 yendi. (AA)

Ev sahibi takımın gollerini 24. dakikada Soner Dikmen, 35. dakikada Adolfo Gaich ve 45+2. dakikada Sam Larsson kaydetti. Bodrum FK'nın sayıları ise 13. dakikada Fredy ve 59. dakikada penaltıdan George Puşcaş'tan geldi.