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Alex Demirel'i üzdü! Antalyaspor - Bodrumspor : 3-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe efsanelerinin teknik direktör olarak karşılaştığı mücadelede Alex de Souza'nın Antalyaspor'u, Volkan Demirel'in Bodrsumspor'unu 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 15:54 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 15:54
Alex Demirel’i üzdü! Antalyaspor - Bodrumspor : 3-2 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.

5 golün çıktığı maçta gülen taraf 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu. Bu sonuçla Alex de Souza'lı Antalyaspor 14 puanla 11. sıraya yükseldi. Volkan Demirel'li Bodrum FK ise 11 puanla 15. sırada kaldı.

Antalyaspor sahasında Bodrumspor'u 3-2 yendi. (AA)Antalyaspor sahasında Bodrumspor'u 3-2 yendi. (AA)

Ev sahibi takımın gollerini 24. dakikada Soner Dikmen, 35. dakikada Adolfo Gaich ve 45+2. dakikada Sam Larsson kaydetti. Bodrum FK'nın sayıları ise 13. dakikada Fredy ve 59. dakikada penaltıdan George Puşcaş'tan geldi.

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