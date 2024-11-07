SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Volkan Demirel'den Alex de Souza itirafı!

Takımıyla ilk maçında iç sahada Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrılan Teknik Direktör Volkan Demirel, hafta sonunda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Demirel, maç öncesi Alex de Souza ile ilgili konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 15:53 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 15:53
Volkan Demirel’den Alex de Souza itirafı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen Bodrum FK, bu hafta deplasmanda Antalyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Ligde son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip 11 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Takımıyla ilk maçında iç sahada Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrılan Teknik Direktör Volkan Demirel, "Antalya'da skor ne olur bilmiyorum ama biz yine geçen maçtaki düzenimizi, tertibimizi, sahaya yansıtacağız, oyunu biraz daha hücum anlamında golle sonuçlandırabilirsek bence istediğimizi alacağız" diye konuştu.

Volkan Demirel. (AA)Volkan Demirel. (AA)

ALEX'E RAKİP OLACAK

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi olan Volkan Demirel, cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında rakip takımı çalıştıran eski takım arkadaşı Alex De Souza'yla da rakip olacak.

Brezilyalı futbolcuyla birlikte uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yapıp şampiyonluklar yaşayan Demirel, "Alex ile 10-11 senelik bir takım arkadaşlığımız var. Bunun belli bölümlerinde kaptanlığımı yaptı. Hala daha görüştüğüm, bizim eski Fenerbahçeli futbolcularının olduğu sosyal medya grubunda konuştuğumuz, ara ara buluştuğumuz bir arkadaşım. Fenerbahçe'deki arkadaşlığımız, kardeşliğimiz bu hafta bizi rakip hale getirecek. Onun da inşallah hayatı, teknik direktörlük hayatı uzun olur, onlar için de zor bir maç, kolay bir maç değil. Bizim için de zor bir maç. Ama hak edenin kazanacağı, dostluğun kazanacağı bir maç olacağına eminim." diye konuştu.

Alanyasporda Fatih Tekke dönemi bitti!Alanyasporda Fatih Tekke dönemi bitti!
Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi bitti!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! Enes Güran’ın Salim’in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Macron, Kristersson, Rama... Biri geldi diğeri gitti
Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?
İçişleri harekete geçti! DEM Partili Tuncer Bakırhan’a ’Sakine Cansız’ soruşturması... Özgür Özel Mardin’de PKK ağızlı tehdide göz yumdu
Trump’ın kabinesinde kimler olacak? O isim dikkat çekti: Saraydaki babaanne
Okan Buruk’tan cesur tercih! Tottenham maçı 11’ini belirledi
PKK için haraç toplama, yakınını örgüt ile yurt dışına kaçırma... Gizli tanık Ahmet Özer’in terör bağlantısını tek tek deşifre etti
Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar
Ebru Gündeş konseri kriziyle başladı çorap söküğü gibi geldi! Mor ve Ötesi ’biz almadık’ dedi! 71 milyon TL nerede?
Galatasaray’ın yıldızına Barcelona kancası! Ödenecek rakamı duyurdular
2025 ASGARİ ÜCRET O ÖDEMELERİ DE ARTIRACAK | İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, rapor parası, stajyer ücreti...
ABD Irak ve Suriye’den çekilecek mi? MSB kaynaklarından flaş açıklama
Real Madrid’de Arda Güler isyanı! Taraftarlar çıldırdı
CHP’li İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Ş’nin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı
ABD’nin ilk sabıkalı başkanı Donald Trump! Hakkındaki davalar ne olacak? Başsavcılıktan flaş hamle
SON DAKİKA