Volkan Demirel’den Alex de Souza itirafı!

Süper Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen Bodrum FK, bu hafta deplasmanda Antalyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.



Ligde son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip 11 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.



Takımıyla ilk maçında iç sahada Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrılan Teknik Direktör Volkan Demirel, "Antalya'da skor ne olur bilmiyorum ama biz yine geçen maçtaki düzenimizi, tertibimizi, sahaya yansıtacağız, oyunu biraz daha hücum anlamında golle sonuçlandırabilirsek bence istediğimizi alacağız" diye konuştu.

Volkan Demirel. (AA)



ALEX'E RAKİP OLACAK



Fenerbahçe'nin efsane kalecisi olan Volkan Demirel, cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında rakip takımı çalıştıran eski takım arkadaşı Alex De Souza'yla da rakip olacak.

Brezilyalı futbolcuyla birlikte uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yapıp şampiyonluklar yaşayan Demirel, "Alex ile 10-11 senelik bir takım arkadaşlığımız var. Bunun belli bölümlerinde kaptanlığımı yaptı. Hala daha görüştüğüm, bizim eski Fenerbahçeli futbolcularının olduğu sosyal medya grubunda konuştuğumuz, ara ara buluştuğumuz bir arkadaşım. Fenerbahçe'deki arkadaşlığımız, kardeşliğimiz bu hafta bizi rakip hale getirecek. Onun da inşallah hayatı, teknik direktörlük hayatı uzun olur, onlar için de zor bir maç, kolay bir maç değil. Bizim için de zor bir maç. Ama hak edenin kazanacağı, dostluğun kazanacağı bir maç olacağına eminim." diye konuştu.