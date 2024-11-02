Kenan Yıldız’lı Juve seriye devam etti! Juventus Udinese’yi 2-0 yendi

19. dakikada Maduka Okoye kendi kalesine atarak Juventus'u öne geçirdi. Nicola Savona 37'de farkı ikiye çıkarmayı başardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Kenan Yıldız 'ın top koşturduğu Juventus , namağlup serisini 11 maça yükseltti ve 21 puana ulaştı. Maç fazlasıyla da 2. sıraya yükseldi. Udinese ise 16 puanda kaldı.

Kenan Yıldız (EPA)

KENAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Serie A'da bir sonraki hafta Juventus, Torino'yu konuk edecek. Udinese ise deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek.