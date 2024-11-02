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Kenan Yıldız'lı Juve seriye devam etti! Juventus Udinese'yi 2-0 yendi

Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 11. haftasında Udinese ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Torino temsilcisi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:49 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:49
Kenan Yıldız’lı Juve seriye devam etti! Juventus Udinese’yi 2-0 yendi

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İtalya'da şampiyonluk adaylarından Juventus, Serie A'nın 11'inci haftasında Udinese deplasmanına çıktı. İki siyah beyazlı kulübün karşılaşmasından glaip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Torino ekibi oldu.

19. dakikada Maduka Okoye kendi kalesine atarak Juventus'u öne geçirdi. Nicola Savona 37'de farkı ikiye çıkarmayı başardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Kenan Yıldız Udinese'ye karşı 90 dakika sahada kaldı (AFP)Kenan Yıldız Udinese'ye karşı 90 dakika sahada kaldı (AFP)

11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kenan Yıldız'ın top koşturduğu Juventus, namağlup serisini 11 maça yükseltti ve 21 puana ulaştı. Maç fazlasıyla da 2. sıraya yükseldi. Udinese ise 16 puanda kaldı.

Kenan Yıldız (EPA)Kenan Yıldız (EPA)

KENAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Serie A'da bir sonraki hafta Juventus, Torino'yu konuk edecek. Udinese ise deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

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