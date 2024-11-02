Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi

SON 2 MAÇI PAŞA KAZANDI



Beşıktaş, K.Paşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlılar, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.





HEDEF İÇ SAHADA 5'TE 5



Kara Kartal bu sezon Trendyol Süper Lig'de ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı 4 karşılaşmayı da kazandı. Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, İkas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, lacivertbeyazlıları da geçerek iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak.

LİGDE 43. RANDEVU



İki ekip bugüne dek 40 kez karşı karşıya geldi. Siyahbeyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 8 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 87 kez havalandırırken, Kasımpaşa 49 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabakayı, lacivert- beyazlılar 2-1 kazandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:



Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Gedson, Musrati, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile Kasımpaşa: Gianniotis, Adnan, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ouanes, Brekalo, Da Costa