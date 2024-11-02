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Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11'i belirledi

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Siyah beyazlılarda hedef, sahadan 3 puan ile ayrılıp derbi mağlubiyetini unutturmak. Teknik direktör van Bronckhorst, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 11:27
Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Ligdeki namağlup ünvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak.

Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi

SAKATLAR GERI DÖNÜYOR

Beşıktaş'ta Necip dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen kaleci Mert Günok, Milot Rashica ve Paulista sakatlığını atlattı. Söz konusu futbolcular, Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi halinde Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek.

Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Sıyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesi Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, bugün oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi

SON 2 MAÇI PAŞA KAZANDI

Beşıktaş, K.Paşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlılar, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi

HEDEF İÇ SAHADA 5'TE 5

Kara Kartal bu sezon Trendyol Süper Lig'de ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı 4 karşılaşmayı da kazandı. Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, İkas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, lacivertbeyazlıları da geçerek iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak.

Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi

LİGDE 43. RANDEVU

İki ekip bugüne dek 40 kez karşı karşıya geldi. Siyahbeyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 8 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 87 kez havalandırırken, Kasımpaşa 49 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabakayı, lacivert- beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi

İŞTE BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Gedson, Musrati, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile

Kasımpaşa: Gianniotis, Adnan, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ouanes, Brekalo, Da Costa

Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi

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Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi
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