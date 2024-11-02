Amsterdam’da nefes kesen maç! Ajax PSV 3-2 MAÇ SONUCU

Milli fubtolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın da formasını terlettiği Ajax, Eredivisie'nin 11'inci haftasında PSV'yi ağırladı. Amsterdam temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Feyenoord maçı sonrası bir büyük karşılaşmada daha 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.