PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Amsterdam'da nefes kesen maç! Ajax PSV 3-2 MAÇ SONUCU

Hollanda 1. futbol ligi Eredivisie'nin 11'inci haftasında Ajax ile PSV Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya geldi. Amsterdam temsilcisi 2-1 yenik durumda olduğu karşılaşmadan 3-2 galio ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 22:42 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 22:42
Amsterdam’da nefes kesen maç! Ajax PSV 3-2 MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli fubtolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın da formasını terlettiği Ajax, Eredivisie'nin 11'inci haftasında PSV'yi ağırladı. Amsterdam temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Feyenoord maçı sonrası bir büyük karşılaşmada daha 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Ajax Feyenoord'un ardından PSV'yi de yendii (EPA)Ajax Feyenoord'un ardından PSV'yi de yendii (EPA)

Mücadelede Luuk de Jong dakikalar 18'i gösterdiğinde gol perdesini kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla açtı. 43'te Davy Klaassen skora dengeyi getirdi. 54'te Ivan Perisic ceza sahası dışından nefis bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Pes etmeyen Ajax, Kian Fitz-Jim ile yeniden eşitliği sağlayıp ön alan baskısıyla birlikte Mika Godts'un ayağından gelen şutla maçta ilk defa öne geçti. Müsabaka 3-2 sona erdi.

Ajax bu skorla birlikte puanını 25'e çıkarırken PSV ise 30'da kaldı.

SON DAKİKA