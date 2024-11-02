Amsterdam’da nefes kesen maç! Ajax PSV 3-2 MAÇ SONUCU

Milli fubtolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın da formasını terlettiği Ajax, Eredivisie'nin 11'inci haftasında PSV'yi ağırladı. Amsterdam temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Feyenoord maçı sonrası bir büyük karşılaşmada daha 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Ajax Feyenoord'un ardından PSV'yi de yendii (EPA)
Mücadelede Luuk de Jong dakikalar 18'i gösterdiğinde gol perdesini kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla açtı. 43'te Davy Klaassen skora dengeyi getirdi. 54'te Ivan Perisic ceza sahası dışından nefis bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Pes etmeyen Ajax, Kian Fitz-Jim ile yeniden eşitliği sağlayıp ön alan baskısıyla birlikte Mika Godts'un ayağından gelen şutla maçta ilk defa öne geçti. Müsabaka 3-2 sona erdi.
Ajax bu skorla birlikte puanını 25'e çıkarırken PSV ise 30'da kaldı.