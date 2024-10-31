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Basın mensuplarından Konyaspor ve Recep Uçar'a tepki!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ı getirdi. Saat 13.00'te yapılması planlanan imza töreni 40 dakika gecikmesine rağmen başlamayınca basın mensupları salonu terk etti.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:08
Basın mensuplarından Konyaspor ve Recep Uçar’a tepki!

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Geçtiğimiz pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan Konyaspor yönetimi, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı almasının ardından Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Konyaspor yönetimi, yeni teknik direktör Recep Uçar ile imzalayacağı sözleşme için bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenleneceği açıklandı.

Düzenlenen toplantıya teknik heyet ve yönetim ekibi 40 dakika boyunca gelmedi.

Daha sonra yapılan açıklamada toplantının başlamasının bir süre daha uzayacağı bildirilince basın mensupları protesto ederek salondan ayrıldı.

Basın mensupları salonu terk etti. (X)Basın mensupları salonu terk etti. (X)

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