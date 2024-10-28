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Victor Osimhen'den Beşiktaş maçında ilk! Rakiplere meydan okudu

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılıları galibiyete götüren gollerin ikincisini Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı yıldız bir ilki başarırken karşılaşma sonrasında rakiplere de gözdağı verdi.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 22:41 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 22:41
Victor Osimhen’den Beşiktaş maçında ilk! Rakiplere meydan okudu

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen gollerine derbide devam etti. Yıldız futbolcu, sarı kırmızılıların Beşiktaş karşısında farkı ikiye çıkarmasını sağlayan isim olmayı başardı.

25 yaşındaki forvet Fenerbahçe maçını boş geçtikten sonra ilk defa bir büyük maçta ağları sarstı.

Victor Osimhen Galatasaray'da gollerine devam ediyor (AA)Victor Osimhen Galatasaray'da gollerine devam ediyor (AA)

"KAZANMAK DAHA ÖNEMLİ"

Debi sonrasında taraftarın desteğine değinen Osimhen, "Taraftarımız inanılmazdı. Bize 3 puanı onlar getirdi. İlk andan son ana kadar oyun olarak iyiydik. Karşımızda ileride çok büyük yetenekleri olan bir takım vardı. Gol katkısı kıymetli, mutluyum ama takımın kazanması daha önemli. Bu momentumla devam etmeliyiz." dedi.

"ICARDI VE BENİ ENGELLEYEMEZLER"

Icardi ile yakaldığı uyumdan da bahseden yıldız forvet, "Çok iyi anlıyoruz Icardi ile birbirimizi. Antrenmanlarda beraber çalışıyoruz. Onun ne kadar deneyimli olduğunu biliyorum. Söylediklerini dinliyorum. Icardi ile oynamak gurur. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi çok zor. Beni engellerseler o çıkıyor, onu engellerseler ben çıkıyorum." sözlerini sarf etti.

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