Arda güldü, Nuri Şahin üzüldü! Real Madrid’den muhteşem geri dönüş! Borussia Dortmund’a 33 dakikada 5 gol | İşte gecenin sonuçları

Real Madird- Borussia Dortmund maçını Arda Turan tribünden takip etti (Takvim.com.tr ekran görüntüsü) ARDA TURAN TRİBÜNDE YER ALDI Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da bu mücadeleyi tribünden takip etti.

En farklı galibiyet Monaco’dan geldi (REUTERS)



EN FARKLI GALİBİYET MONACO'DAN GELDİ

Gecenin en farklı galibiyeti Fransız ekibi Monaco'dan geldi. Monaco sahasında ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ile 70'inci dakikada Takumi Minamino, 45'4'üncü dakikada Breel Embolo, 54'üncü dakikada Wilfried Singo ve 90+6'ncı dakikada Maghnes Akliouche kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 27'nci dakikada penaltıdan Cherif Ndiaye attı. Bu sonucun ardından Monaco puanını 7'ye yükseltirken; Kızılyıldız henüz puanla tanışamadı.