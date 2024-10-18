Tahkim Kurulu 19 hakem ve gözlemci için kararını verdi!

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa oturduğu Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda görev alacak hakemlerin listesini duyurmuştu.

Bazı isimler listede yer almadı ve görev yapamadı. Halen daha düdük çalamayan 19 isim, Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu ve karar çıktı.

Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Hakan Ceylan gibi 19 kişinin yer aldığı hakem ve gözlemciler için Tahkim Kurulu, yapılan başvuruların oy çokluğu ile reddedildiğini açıkladı.